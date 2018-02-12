Лондонский аэропорт закрыт из-за бомбы в Темзе

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Пятый по величине аэропорт британской столицы "Лондон-Сити" был временно закрыт из соображений безопасности после обнаружения в реке Темзе неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны, сообщили в воздушной гавани.

Смотрите также: То, что невозможно увидеть. Фотограф делает детальную раскадровку полета птиц

"После обнаружения в рамках запланированных работ снаряда времен Второй мировой войны в доке короля Георга V полиция Лондона создала из соображений безопасности 214-метровую зону отчуждения. В результате аэропорт "Лондон-Сити" был закрыт", — говорится в Twitter воздушной гавани.

Администрация аэропорта советует пассажирам, вылетающим в понедельник, обращаться за деталями в авиакомпанию.

В Скотланд-Ярде, в свою очередь, сообщили, что бомба была обнаружена в 05.06 (07.06 по Киеву) в воскресенье, после чего на место выехали специалисты. В 22.00 (00.00 мск) было принято "оперативное решение" оцепить район и закрыть аэропорт.

В аэропорту "Киев" из-за драки пассажиров двух рейсов, задержали их вылет. В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск. Возмущенные пассажиры минского рейса не пускали пассажиров на посадку в Египет. Прибывшим на место происшествия полицейским ничего не оставалось, как наблюдать за дракой через стекло, поскольку конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля.