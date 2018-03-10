По состоянию на 6.20 в аэропорту Домодедово задержано девять рейсов, шесть отменено. В Шереметьево задерживаются три авиарейса, 30 отменено. Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропорту "Внуково" и "Жуковский" на портале не указана.
Как сообщается, из аэропорта "Внуково" в субботу вылетел самолет немецкой авиации с иностранцами на борту. Пилоту, гражданину Германии, стало плохо в воздухе, и самолет был вынужден сесть в "Домодедово".
"Уже несколько пассажиров обратились за помощью к медикам в аэропорту Внуково, где возникла давка из-за массовой отмены рейсов в Египет", - написала в микроблоге Twitter помощница омбудсмена по правам ребенка РФ Анна Левченко.
В аэропорт "Внуково" (терминал "А") в 17.10 из Ростова прибывает рейсовый борт, на котором мы вывозим шестерых детей из Донбасса, которым нужна срочная медицинская помощь и операции, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова.
Защита подала апелляционную жалобу на арест Владимира Мартыненко, в которой просит вышестоящую инстанцию отпустить водителя под денежный залог или перевести под домашний арест, сообщил адвокат Александр Карабанов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".