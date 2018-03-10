наверх
10.03.201809:36
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Внуково

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 57
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    В Москве горел аэропорт Внуково
    В Москве горел аэропорт Внуково 
    13:27 07.11.2017
    667
    В московском аэропорту Внуково произошло возгорание кабеля. Прибывшие спасатели локализовали пожар на подземном этаже.
    Московский аэропорт Домодедово
    В московских аэропортах из-за непогоды отменены 36 авиарейсов
    06:57 15.01.2017
    125
    По состоянию на 6.20 в аэропорту Домодедово задержано девять рейсов, шесть отменено. В Шереметьево задерживаются три авиарейса, 30 отменено. Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропорту "Внуково" и "Жуковский" на портале не указана.
    Табло с информацией о прилетах в аэропорту Шереметьево в Москве.
    Почти 40 рейсов отменены в аэропортах Москвы
    00:25 15.01.2017
    200
    Согласно данным сервиса на 23.50, в аэропорту "Домодедово" пять рейсов задержаны, шесть отменены. В "Шереметьево" статус "отменен" имеют 32 рейса, статус "задержан" - шесть рейсов.
    Аэропорт Внуково
    Пилот взлетевшего из аэропорта "Внуково" самолета скончался
    19:47 17.12.2016
    909
    Как сообщается, из аэропорта "Внуково" в субботу вылетел самолет немецкой авиации с иностранцами на борту. Пилоту, гражданину Германии, стало плохо в воздухе, и самолет был вынужден сесть в "Домодедово".
    Аэропорт Внуково
    Boeing-737 совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково
    10:41 22.02.2016
    125
    По предварительным данным, Boeing выполнял рейс Москва-Когалым. После взлета самолет находился в воздухе 24 минуты, после выработки топлива в 11.07 благополучно приземлился во Внуково.
    Аэропорт Внуково. Архивное фото
    Давка людей из-за отмены рейсов в Египет возникла во "Внуково"
    01:50 07.11.2015
    332Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    "Уже несколько пассажиров обратились за помощью к медикам в аэропорту Внуково, где возникла давка из-за массовой отмены рейсов в Египет", - написала в микроблоге Twitter помощница омбудсмена по правам ребенка РФ Анна Левченко.
    Крушение самолета во Внуково. Архивное фото
    Фигурант дела о крушении Falcon во Внуково употреблял спиртное - СМИ
    04:38 22.07.2015
    72
    Глава Total Де Маржери погиб во время авиакатастрофы в московском аэропорту "Внуково" в ночь на 21 октября 2014 года. Его самолет врезался в снегоуборочную машину.
    Легкомоторный самолет Falcon разбился во Внуково.
    Фигурантом дела о крушении самолета Total стал главный диспетчер "Внуково"
    02:55 21.03.2015
    189Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Следователи считают, что начальник центра организации воздушного движения аэропорта "Внуково" Геннадий Ярмуш не сумел организовать работу своего отдела, что и стало причиной крушения самолета.
    Аэропорт Внуково
    Шестерых детей из Донбасса доставят самолетом на лечение в Москву
    00:14 14.02.2015
    117Боевые действия на Донбассе
    В аэропорт "Внуково" (терминал "А") в 17.10 из Ростова прибывает рейсовый борт, на котором мы вывозим шестерых детей из Донбасса, которым нужна срочная медицинская помощь и операции, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова.
    Самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель после приземления в аэропорту Внуково-2.
    Меркель и Олланд прилетели в Москву
    17:35 06.02.2015
    405
    Самолеты Олланда и Меркель прибыли в правительственный аэропорт "Внуково-2".
    Аэропорт Внуково
    Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во "Внуково"
    11:26 02.01.2015
    167
    Самолет выполнял рейс из Лондона в Москву. На его борту находился экипаж в составе двух человек.
    Президент французской компании Total Кристоф де Маржери
    Церемония прощания с Кристофом де Маржери проходит в Париже
    11:22 27.10.2014
    72Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Церемония прощания началась в 10.30 в церкви Сен-Сюльпис, расположенной между Люксембургским садом и бульваром Сен-Жермен.
    Заседание суда по делу Владимира Мартыненко
    Адвокат снегоуборщика из "Внуково" обжаловал его арест
    10:11 27.10.2014
    110Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Защита подала апелляционную жалобу на арест Владимира Мартыненко, в которой просит вышестоящую инстанцию отпустить водителя под денежный залог или перевести под домашний арест, сообщил адвокат Александр Карабанов.
    Легкомоторный самолет Falcon разбился во Внуково.
    Подозреваемые по делу о крушении Falcon во "Внуково" не признали вины
    17:48 24.10.2014
    52Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Никто из пяти подозреваемых дела о крушении самолета Falcon во "Внуково" не признал своей вины.
    Легкомоторный самолет Falcon разбился во Внуково.
    Французские жандармы отправились в Москву расследовать крушение Falcon
    14:38 24.10.2014
    47Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Командировка французских экспертов связана с начатым во Франции предварительным расследованием обстоятельств гибели де Маржери и членов экипажа самолета.
    Легкомоторный самолет Falcon разбился во Внуково.
    Самолет Falcon столкнулся с землей, задев снегоуборочную машину - МАК
    18:15 23.10.2014
    126
    Председатель комиссии по расследованию авиационных происшествий МАК РФ Алексей Морозов уточнил, что в момент столкновения со снегоочистителем самолет Falcon находился в воздухе.
    Заседание суда по делу Владимира Мартыненко
    Суд в Москве арестовал снегоуборщика из "Внуково"
    11:54 23.10.2014
    99Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Предполагаемого виновника авиакатастрофы взяли под стражу до 21 декабря.
    Крушение самолета во Внуково
    Гендиректор аэропорта "Внуково" покинул свой пост
    09:20 23.10.2014
    105Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    От должности в связи с трагедией в аэропорту отстранены также сменный директор "Внуково", начальник подразделения эксплуатации аэродрома, ведущий инженер-руководитель смены.
    Легкомоторный самолет Falcon разбился во Внуково.
    Четверо сотрудников "Внуково" задержаны по делу о крушении самолета
    01:01 23.10.2014
    178Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Задержаны ведущий инженер Владимир Леденев, а также руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчер-стажер Светлана Кривсун, диспетчер Александр Круглов, сообщил представитель СК РФ Владимир Маркин.
    Крушение самолета во Внуково
    Адвокат не знает, была ли машина снегоуборщика во "Внуково" с GPS
    15:44 22.10.2014
    66Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Карабанов сообщил, что его подзащитный сверял маршрут со старшим инженером и мог поддерживать связь между водителями, главным инженером и диспетчером.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны