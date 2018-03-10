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    Зимбабве

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    В аэропорту Таиланда 3 месяца живет семья из Зимбабве
    Как в кино. Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока
    11:59 29.12.2017
    128
    Родители вместе со своими двумя детьми из Зимбабве живут в зале вылета аэропорта Таиланда третий месяц подряд из-за нестабильной обстановки в родной стране.
    Роберт Мугабе
    Опубликована информация о льготах экс-президента Зимбабве Мугабе
    01:10 29.12.2017
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    В случае если Роберту Мугабе понадобится личная резиденция, площадь выделенного для нее участка не должна превышать 5 тысяч квадратных метров, однако дом должен иметь пять спален.
    На месте теракта с многочисленными жертвами в мечети в Египте
    О чем пишут в мире: траур в Египте, хаос вокруг Brexit
    10:46 26.11.2017
    347Теракт в Египте: сотни погибших в мечети
    Ведущие мировые СМИ рассказывают о последствиях самого страшного за всю историю Египта теракта, обсуждают инициативы Макрона по "борьбе с сексизмом" и анализируют события вокруг Brexit.
    Майкл Флинн. Архивное фото
    ТОП событий в мире: флирт с прокурором, коррупция в Саудовской Аравии
    16:27 24.11.2017
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    В мире активно обсуждаются следующие темы: противостояние юристов президента США Трампа и экс-советника по нацбезопасности США Флинна, дальнейшая судьба 93-летнего экс-президента Замбии Мугабе, коррупционный скандал в Саудовской Аравии.
    Ситуация на Майдане 21 ноября
    Хроника 21 ноября: столкновения на Майдане, военные в Луганске, газ опять подорожает
    09:19 22.11.2017
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    Накануне в центре Луганска появились вооруженные люди без опознавательных знаков, Украина выслала белорусского дипломата, а президенты США и РФ в ходе телефонного разговора обсудили кризис в Украине.
    Эммерсон Мнангагва
    Стало известно, когда Эммерсон Мнангагва займет пост президента Зимбабве
    01:49 22.11.2017
    70
    Экс-вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который ранее покинул страну из-за угроз, замет пост главы государства уже в среду. Накануне 93-летний Роберт Мугабе согласился уйти в отставку.
    Роберт Мугабе
    Президент Зимбабве подал в отставку
    18:05 21.11.2017
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    Правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.
    Флаг Зимбабве
    В Зимбабве уточнили, когда запустят процесс импичмента президента
    19:36 20.11.2017
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    Правящая партия Зимбабве сообщила, что начало процедуры импичмента будет дано на заседании парламента страны во вторник.
    Роберт Мугабе
    ТОП событий в мире 20 ноября: президент Зимбабве и провал коалиции в ФРГ
    14:27 20.11.2017
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    Мировые СМИ на первых полосах своих изданий пишут о политическом кризисе в Зимбабве, о развале коалиции в Германии, о скандале со спортсменами в США.
    Роберт Мугабе
    В Зимбабве Мугабе предъявлен ультиматум: отставка или импичмент
    10:45 20.11.2017
    184
    Зимбабве - одна из самых бедных стран Африки. Из-за гиперинфляции из оборота была выведена национальная валюта, а с 2009 года в Зимбабве используется американский доллар, южноафриканский ранд и китайский юань.
    Роберт Мугабе
    Отклонился от плана. Президент Зимбабве передумал подавать в отставку
    09:41 20.11.2017
    60
    Правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) в понедельник в парламенте начнет обсуждения предложения "положить конец" правлению Мугабе.
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    Хроника 19 ноября: премьерские амбиции Саакашвили, марши в Одессе и Киеве
    09:10 20.11.2017
    984
    Накануне ультрас прошли маршем по Одессе, в центре Киева прошел марш за права трансгендеров, Украина и Польша собрались отредактировать "список Ващиковского", а президент Зимбабве согласился подать в отставку.
    Роберт Мугабе
    Президент Зимбабве согласился подать в отставку - СМИ
    20:47 19.11.2017
    85
    Источник СМИ сообщил, что зимбабвийские военные работают над заявлением об отставке Мугабе, не уточнив подробностей. Как отмечается, Мугабе скоро обратится к нации.
    Роберт Мугабе
    Переворот в Зимбабве: президент готов на встречу с военными
    07:30 19.11.2017
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    Ранее военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. Сам президент, по данным СМИ, бежал из страны.
    Роберт Мугабе
    Переворот в Зимбабве. Президент покинул страну
    18:53 18.11.2017
    764
    По словам сотрудника службы охраны главы Зимбабве, в его резиденции "Голубая крыша" остаются только военные. Местонахождение Мугабе неизвестно.
    Военные вошли в столицу Зимбабве Хараре
    В африканском стиле. "Тихий переворот" в Зимбабве
    16:15 17.11.2017
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    Большинство зимбабвийцев спокойно пошли на работу, улицы Хараре были спокойны, а танки и войска были только вокруг здания парламента и нескольких правительственных зданий.
    Торт в честь однополых браков
    О чем пишут в мире: однополые браки в Австралии, танки в Зимбабве
    14:15 15.11.2017
    215
    Мировые СМИ пишут о новом витке разговора вокруг "вмешательства" РФ во внутренние дела Великобритании, анализируют кризис власти в Зимбабве и ожидают решения властей Австралии по однополым бракам.
    Военные Зимбабве заявили, что их действия не являются захватом власти
    Военные Зимбабве заявили, что их действия не являются захватом власти
    07:37 15.11.2017
    154
    В ходе обращения представитель армии Зимбабве заявил, что действия военных направлены на "людей, которые совершали преступления, которые вызывают социальный и экономический" кризис в стране.
    Военные вошли в столицу Зимбабве Хараре
    Военные Зимбабве захватили здание государственной телерадиокомпании
    06:20 15.11.2017
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    Военные проверяют тех, кто входит и выходит из здания государственной телерадиокомпании ZBC. По данным СМИ, несколько работников ZBC были избиты военными.
    Флаг Зимбабве
    США закрывают посольство в Зимбабве из-за ситуации в столице
    02:36 15.11.2017
    98
    Из военных частей Зимбабве в сторону столицы Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Также были неподтвержденные сообщения о захвате военными телецентра.
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