В мире активно обсуждаются следующие темы: противостояние юристов президента США Трампа и экс-советника по нацбезопасности США Флинна, дальнейшая судьба 93-летнего экс-президента Замбии Мугабе, коррупционный скандал в Саудовской Аравии.
Правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.
Зимбабве - одна из самых бедных стран Африки. Из-за гиперинфляции из оборота была выведена национальная валюта, а с 2009 года в Зимбабве используется американский доллар, южноафриканский ранд и китайский юань.
Накануне ультрас прошли маршем по Одессе, в центре Киева прошел марш за права трансгендеров, Украина и Польша собрались отредактировать "список Ващиковского", а президент Зимбабве согласился подать в отставку.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".