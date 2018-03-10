Бывшему советнику американского президента Дональда Трампа Майклу Флинну накануне официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами.
В мире активно обсуждаются следующие темы: противостояние юристов президента США Трампа и экс-советника по нацбезопасности США Флинна, дальнейшая судьба 93-летнего экс-президента Замбии Мугабе, коррупционный скандал в Саудовской Аравии.
Некоторые СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношение бывшего помощника главы государства по нацбезопасности Майкла Флинна. Белый дом эти сообщения категорически отрицает.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, когда в России слышат о том, что Российская Федерация могла быть вовлечена во внутренние отношения США, это клевета, "этому нет абсолютно никаких доказательств".
Экс-советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".