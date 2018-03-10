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    Майкл Флинн

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Майкл Флинн
    В США Флинн признал вину и будет сотрудничать по "делу РФ"
    08:55 04.12.2017
    267
    Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
    Майкл Флинн
    За ложь. Трамп объяснил, за что уволил Флинна
    20:10 02.12.2017
    473
    По словам Трампа, он был вынужден уволить генерала (в отставке) Фдинна потому, что он лгал вице-президенту и ФБР: "За эту ложь он признан виновным".
    Майкл Флинн. Архивное фото
    Экс-советник Трампа Флинн согласился пройти проверку на детекторе лжи
    06:53 02.12.2017
    180
    Бывшему советнику американского президента Дональда Трампа Майклу Флинну накануне официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами.
    Майкл Флинн. Архивное фото
    Флинну грозит тюрьма и штраф
    20:42 01.12.2017
    279
    Как отмечается в заключении о досудебном соглашении по сотрудничеству сторон, Флинну "может грозить от 0 до 6 месяцев тюремного заключения".
    Майкл Флинн
    Флинн признал вину в даче ложных показаний по "российскому делу"
    19:44 01.12.2017
    487
    По информации американских СМИ, судья принял признание вины бывшего советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна в даче ложных показаний.
    Майкл Флинн. Архивное фото
    ТОП событий в мире: флирт с прокурором, коррупция в Саудовской Аравии
    16:27 24.11.2017
    94
    В мире активно обсуждаются следующие темы: противостояние юристов президента США Трампа и экс-советника по нацбезопасности США Флинна, дальнейшая судьба 93-летнего экс-президента Замбии Мугабе, коррупционный скандал в Саудовской Аравии.
    Майкл Флинн
    Спецпрокурор по РФ запросил у Белого дома документы по делу Флинна - СМИ
    07:19 05.08.2017
    137
    Хотя спецпрокурор не направлял официальную повестку в связи с расследованием в отношении Флинна, впервые стало известно о запросе соответствующих документов.
    Майкл Флинн. Архивное фото
    Трамп предлагал закрыть расследование в отношении Флинна - Коми
    01:33 08.06.2017
    131Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По данным СМИ, президент США Дональд Трамп расспрашивал руководство разведки, может ли разведка вмешаться в дело экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.
    Майкл Флинн. Архивное фото
    Экс-советник Трампа Флинн предоставит документы о "вмешательстве РФ" - СМИ
    01:56 31.05.2017
    338
    По данным источников, Майкл Флинн передаст документы, которые относятся к его двум компаниям, а также некоторые личные документы, запрошенные комитетом в начале этого месяца.
    Майкл Флинн
    Экс-советник Трампа отказался от показаний в конгрессе
    20:26 18.05.2017
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    Экс-советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн является фигурантом расследования "вмешательства России в выборы" и "связей Трампа с Россией".
    Экс-директор ФБР Джеймс Коми
    Демократы вызывают "на ковер" экс-главу ФБР Коми из-за Трампа и Флинна
    03:27 17.05.2017
    204Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Некоторые СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношение бывшего помощника главы государства по нацбезопасности Майкла Флинна. Белый дом эти сообщения категорически отрицает.
    Майкл Флинн
    Комитет сената США потребовал от Флинна документы по "вмешательству РФ"
    01:48 11.05.2017
    78Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Как отмечается, "повесткой затребованы документы, относящиеся к расследованию российского вмешательства в выборы 2016 года, которое проводит комитет".
    Майкл Флинн. Архивное фото
    Окружение Трампа предупреждало Флинна об опасности контактов с РФ - СМИ
    06:47 06.05.2017
    233Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По данным СМИ, высокопоставленные представители переходной команды Дональда Трампа высказывали опасения о том, что "Флинн не до конца понимает мотивы действий российского посла".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп дистанцировался от Флинна, ушедшего из-за "связей с РФ" в отставку
    04:56 29.04.2017
    130Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Глава Белого дома заявил, что бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн пришел в его администрацию на небольшой период времени, "и уже был утвержден администрацией Барака Обамы".
    Дональд Трамп
    Мировые СМИ: Трамп и КНДР, кольца Сатурна, гонорары Флинна
    13:28 28.04.2017
    137Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Практически все мировые СМИ вынесли на свои первые полосы заявления президента США о большой вероятности военного конфликта с КНДР. Помимо этой темы редакции пишут о сенсационном исследовании Сатурна.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Песков назвал клеветой информацию о вторжении РФ во внутреннюю политику США
    01:13 03.04.2017
    149США - Россия: санкции преткновения
    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, когда в России слышат о том, что Российская Федерация могла быть вовлечена во внутренние отношения США, это клевета, "этому нет абсолютно никаких доказательств".
    Майкл Флинн
    Экс-советник Трампа Флинн раскрыл данные о своих доходах
    09:07 02.04.2017
    203
    1,3 миллиона долларов своих доходов Флинн получил с 2014 года за работу на технологические компании, политические группы, а также за выступления.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп одобрил выступление Флинна в конгрессе о "вмешательстве РФ"
    23:48 31.03.2017
    259Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Майкл Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал руководоство страны о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.
    Майкл Флинн, кандидат советника президента по национальной безопасности
    Адвокат Флинна подтвердил его готовность сотрудничать с ФБР
    04:36 31.03.2017
    116Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Адвоката экс-советника Роберт Келнер отметил, что "генерал Флинн, конечно, может немало рассказать, и он очень хочет рассказать это, если позволят обстоятельства".
    Майкл Флинн. Архивное фото
    Флинн готов дать показания о "вмешательстве РФ" в обмен на иммунитет
    03:37 31.03.2017
    461Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Экс-советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.
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