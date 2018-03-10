наверх
10.03.201807:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Роберт Мугабе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Роберт Мугабе
    Опубликована информация о льготах экс-президента Зимбабве Мугабе
    01:10 29.12.2017
    72
    В случае если Роберту Мугабе понадобится личная резиденция, площадь выделенного для нее участка не должна превышать 5 тысяч квадратных метров, однако дом должен иметь пять спален.
    Эммерсон Мнангагва
    Стало известно, когда Эммерсон Мнангагва займет пост президента Зимбабве
    01:49 22.11.2017
    70
    Экс-вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который ранее покинул страну из-за угроз, замет пост главы государства уже в среду. Накануне 93-летний Роберт Мугабе согласился уйти в отставку.
    Роберт Мугабе
    Президент Зимбабве подал в отставку
    18:05 21.11.2017
    103
    Правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.
    Роберт Мугабе
    ТОП событий в мире 20 ноября: президент Зимбабве и провал коалиции в ФРГ
    14:27 20.11.2017
    98
    Мировые СМИ на первых полосах своих изданий пишут о политическом кризисе в Зимбабве, о развале коалиции в Германии, о скандале со спортсменами в США.
    Роберт Мугабе
    В Зимбабве Мугабе предъявлен ультиматум: отставка или импичмент
    10:45 20.11.2017
    184
    Зимбабве - одна из самых бедных стран Африки. Из-за гиперинфляции из оборота была выведена национальная валюта, а с 2009 года в Зимбабве используется американский доллар, южноафриканский ранд и китайский юань.
    Роберт Мугабе
    Отклонился от плана. Президент Зимбабве передумал подавать в отставку
    09:41 20.11.2017
    60
    Правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) в понедельник в парламенте начнет обсуждения предложения "положить конец" правлению Мугабе.
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    Хроника 19 ноября: премьерские амбиции Саакашвили, марши в Одессе и Киеве
    09:10 20.11.2017
    984
    Накануне ультрас прошли маршем по Одессе, в центре Киева прошел марш за права трансгендеров, Украина и Польша собрались отредактировать "список Ващиковского", а президент Зимбабве согласился подать в отставку.
    Роберт Мугабе
    Переворот в Зимбабве. Президент покинул страну
    18:53 18.11.2017
    764
    По словам сотрудника службы охраны главы Зимбабве, в его резиденции "Голубая крыша" остаются только военные. Местонахождение Мугабе неизвестно.
    Роберт Мугабе
    Президент до 100 лет: нищета и блеск Зимбабве
    12:53 30.03.2016
    1361
    Президент одной из беднейших стран, зимбабвийский лидер Роберт Мугабе, который и так является старейшим в мире действующим руководителем государства, продолжает бить рекорды.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны