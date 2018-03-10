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Доблестная СБУ потрудилась на славу — предотвратила "Конфетные бунты" в магазинах Roshen. Вот только в украинском сегменте соцсетей такая новость не встретила многочисленных возгласов одобрения…. В чем же причина? Что пишут об этом сами украинцы?