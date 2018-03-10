В Украине взбунтовались шахтеры — на Волыни горняки отказываются подниматься из-под земли, требуя выплаты зарплаты. Однако работники шахт — не единственные решительно настроенные протестующие в стране.
Доблестная СБУ потрудилась на славу — предотвратила "Конфетные бунты" в магазинах Roshen. Вот только в украинском сегменте соцсетей такая новость не встретила многочисленных возгласов одобрения…. В чем же причина? Что пишут об этом сами украинцы?
Беспорядки начались в момент посещения заключенных родственниками, в результате чего порядка 100 посетителей были захвачены в заложники. По меньшей мере семь человек в ходе бунта были обезглавлены, тела еще шестерых убитых сожгли.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".