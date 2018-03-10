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    бунты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Волошин: в Украине идет люмпенский бунт под националистическими лозунгами
    19:30 19.02.2018
    2747Радикальный экстремизм охватил Украину
    Правы те, кто говорят, что миротворцев и внешнее управление необходимо вводить на всей территории Украины, а не только на Донбассе, заявляет политолог Олег Волошин.
    Елена Дьяченко
    Дьяченко: газовый бунт на Полтавщине, а скоро – по всей стране
    16:10 05.01.2018
    116178
    У нынешних представителей власти нет государственного мышления, а происходящее воспринимается как пиратство: "воруем и убегаем, мы здесь проездом", уверена политэксперт Елена Дьяченко.
    Шахтер. Архивное фото
    Лопнуло терпение. Украину лихорадят народные бунты
    10:13 28.11.2017
    7690
    В Украине взбунтовались шахтеры — на Волыни горняки отказываются подниматься из-под земли, требуя выплаты зарплаты. Однако работники шахт — не единственные решительно настроенные протестующие в стране.
    Магазин Roshen в Киеве
    Подташнивает не первый день. Соцсети о "шоколадных бунтах" в Roshen
    16:46 16.05.2017
    5479
    Доблестная СБУ потрудилась на славу — предотвратила "Конфетные бунты" в магазинах Roshen. Вот только в украинском сегменте соцсетей такая новость не встретила многочисленных возгласов одобрения…. В чем же причина? Что пишут об этом сами украинцы?
    Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО)
    Онищенко не отрезал ухо "торнадовцу" - замначальника СИЗО
    23:58 14.01.2017
    381Дело "Торнадо": судный день
    По словам заместителя начальника Киевского СИЗО Александра Савченко, Глебов отрезал себе ухо еще до того как произошло нападение на младшего инспектора.
    Полицейские в Бразилии
    В Бразилии во время бунта в тюрьме погибли не менее 25 человек
    06:39 17.10.2016
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    Беспорядки начались в момент посещения заключенных родственниками, в результате чего порядка 100 посетителей были захвачены в заложники. По меньшей мере семь человек в ходе бунта были обезглавлены, тела еще шестерых убитых сожгли.
    Тюрьма
    Заключенные в Зимбабве устроили бунт из-за выданного обеда
    07:59 15.03.2015
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    Инцидент произошел в пятницу днем в колонии строгого режима Чикуруби (Chikurubi) в столице Зимбабве Хараре.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Волошин: в Украине идет люмпенский бунт под националистическими лозунгами
    19:30 19.02.2018
    2747
    Правы те, кто говорят, что миротворцев и внешнее управление необходимо вводить на всей территории Украины, а не только на Донбассе, заявляет политолог Олег Волошин.
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