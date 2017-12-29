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    Опубликована информация о льготах экс-президента Зимбабве Мугабе

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    В случае если Роберту Мугабе понадобится личная резиденция, площадь выделенного для нее участка не должна превышать 5 тысяч квадратных метров, однако дом должен иметь пять спален.
    Роберт Мугабе
    JEKESAI NJIKIZANA/AFP

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Власти Зимбабве опубликовали официальную информацию о льготах для ушедшего в отставку президента страны Роберта Мугабе, пишет газета Herald.

    Роберт Мугабе
    JEKESAI NJIKIZANA/AFP
    В Зимбабве Мугабе предъявлен ультиматум: отставка или импичмент

    В документе говорится, что экс-президенту будут предоставлены не менее шести телохранителей, два водителя, два личных секретаря, два личных помощника и два сотрудника офиса. При этом в распоряжение Мугабе будет передан полностью оборудованный офис в любом районе зимбабвийской столицы Хараре.

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    В случае если Мугабе понадобится личная резиденция, площадь выделенного для нее участка не должна превышать 5 тысяч квадратных метров. Дом должен иметь пять спален, гостевое крыло с тремя спальнями, бассейн, два караульных помещения и два гаража. Обслуживающий персонал резиденции должен включать не менее трех домашних работников, двух садовников, двух поваров, двух официантов и двух прачек. Соответствующие положения были опубликованы в разделе нормативно-правовых актов официального правительственного бюллетеня.

    В конце ноября 93-летний Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.

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