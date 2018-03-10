Едва ли можно найти кого-либо из украинских политиков и высокопоставленных чиновников, которые бы отказывали себе в поездках за границу. Особенно, если это отпуск или командировка, оплачиваемая принимающей стороной или средствами налогоплательщиков.
Визит в Украину польского президента Анджея Дуды, который долгое время оставался под вопросом, таки состоялся. По итогам встречи, главы государств договорились о сокращении "черных списков", а также решили создать комиссию для решения исторических конфликтов.
По информации журналистов, сопровождавших американского лидера, президент США Дональд Трамп предпринял нынешним утром попытку незапланированного визита в демилитаризованную зону, разделяющую КНДР и Южную Корею, но был остановлен сообщением о плохой погоде.
Новый помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл - наиболее высокопоставленный представитель госдепа, отвечающий за европейские вопросы, в том числе за Россию и Украину, а также ЕС и НАТО.
По словам экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в первый же день вызывал заместителя американского посла в Киеве с предупреждением или с требованием не выпускать Саакашлили из Соединенных Штатов.
По словам представителя Главной прокуратуры Грузии Георгия Грдзелишвили, в связи с визитом Михаила Саакашвили в Польшу, Главная прокуратура обратилась к компетентным органам Польши и начаты все предусмотренные законом процедуры.
В программе визита участие Столтенберга в открытии выставки "Украина-НАТО. Формула безопасности", которая будет проходить в Мистецьком арсенале с 11 по 30 июля и посвящена 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Североатлантическим альянсом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".