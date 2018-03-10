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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 122
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    Степан Полторак. Архивное фото
    Министр обороны Украины едет в Финляндию в понедельник
    06:50 26.02.2018
    356Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По информации пресс-службы Министерства обороны Финляндии, министр обороны Украины Степан Полторак посетит Финляндию с двухдневным визитом 26-27 февраля.
    Актриса Анджелина Джоли встретилась с супругой президента Франции Бриджит Макрон
    Джоли прогулялась по Парижу в компании своих шести детей
    12:19 31.01.2018
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    Фотографам удалось сделать несколько снимков Джоли и ее детей во время прогулки по центру города. Появление актрисы вызвало ажиотаж среди ее поклонников.
    Гривны, купюры
    Резиновый бюджет. Заграничные вояжи малоимущих чиновников
    11:28 29.01.2018
    1109Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Едва ли можно найти кого-либо из украинских политиков и высокопоставленных чиновников, которые бы отказывали себе в поездках за границу. Особенно, если это отпуск или командировка, оплачиваемая принимающей стороной или средствами налогоплательщиков.
    Курт Волкер
    Волкер в Украине. Важные переговоры и отмена визита в Донбасс
    10:26 24.01.2018
    1169Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Спецпредставитель США Курт Волкер с очередным визитом прибыл в Украину, провел ряд встреч и отменил поездку в Донбасс. Подробнее о шестом визите спецпосланника — в обзоре РИА Новости Украина.
    Президент США Дональд Трамп
    Стало известно о поездке Трампа в Европу
    13:11 27.12.2017
    196Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По информации источника, масштабное турне президента США Дональда Трампа планируется начать с Греции, затем он посетит несколько европейских стран и, возможно, Ближний Восток.
    Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Польши Анджея Дуды
    На пути к примирению? О чем договорился Порошенко с Дудой
    10:17 14.12.2017
    724Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Визит в Украину польского президента Анджея Дуды, который долгое время оставался под вопросом, таки состоялся. По итогам встречи, главы государств договорились о сокращении "черных списков", а также решили создать комиссию для решения исторических конфликтов.
    Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания в Токио
    Трамп отменил поездку в демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР
    03:35 08.11.2017
    125Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации журналистов, сопровождавших американского лидера, президент США Дональд Трамп предпринял нынешним утром попытку незапланированного визита в демилитаризованную зону, разделяющую КНДР и Южную Корею, но был остановлен сообщением о плохой погоде.
    Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл
    Стало известно, когда очередной посланник госдепа навестит Киев
    06:51 06.11.2017
    346Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Новый помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл - наиболее высокопоставленный представитель госдепа, отвечающий за европейские вопросы, в том числе за Россию и Украину, а также ЕС и НАТО.
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    СМИ сообщили о решении Макрона посетить Россию
    03:53 09.10.2017
    306Макрон - новый президент Франции
    По информации СМИ, решение о визите президента Франции Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург практически принято, однако официально о нем пока объявлено не будет.
    Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
    В понедельник президент Турции прилетит в Киев
    01:48 09.10.2017
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    На встрече президента Украины Петра Порошенко с президентом Турции Тайипом Эрдоганом планируется затронуть тему сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом.
    Начальник Генштаба Украины с главком ВС Швеции отправился в Донбасс
    Муженко повез главкома ВС Швеции в АТО
    20:30 02.10.2017
    319Донбасс: новое перемирие
    По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, он рад встречать в Украине своего коллегу генерала Бюдена - главнокомандующего вооруженными силами Королевства Швеция.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Порошенко в США, а в Украине все стабильно: убивают и грабят - Портнов
    18:31 19.09.2017
    2474Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Юрист Андрей Портнов предположил, что во время рабочего визита президента Петра Порошенко в США в Украине все останется по-прежнему: "что-то украдут патриоты, активисты что-то снесут и поломают".
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    Кремль сообщил, когда Путин совершит поездку в Севастополь
    16:40 17.08.2017
    385
    По информации пресс-службы Кремля, российский президент Владимир Путин посетит образовательный центр "Бухта Казачья" и проведет встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.
    Визит Петра Порошенко в Сумы
    Порошенко посетил Сумы: опоздания, обещания и провал полиции
    08:09 09.08.2017
    3410
    На минувшей неделе в Сумы впервые приехал президент Пётр Порошенко. Встречали его по-разному - кто с любопытством и желанием сделать селфи, а кто - с острым неприятием.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили сообщил, как добрался до Польши
    22:40 04.08.2017
    1398"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в первый же день вызывал заместителя американского посла в Киеве с предупреждением или с требованием не выпускать Саакашлили из Соединенных Штатов.
    Михаил Саакашвили в Польше
    Прокуратура Грузии обратилась к Польше по поводу Саакашвили
    21:24 04.08.2017
    839"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам представителя Главной прокуратуры Грузии Георгия Грдзелишвили, в связи с визитом Михаила Саакашвили в Польшу, Главная прокуратура обратилась к компетентным органам Польши и начаты все предусмотренные законом процедуры.
    Михаил Саакашвили в Польше
    Погранслужба Польши отказалась ответить, как Саакашвили попал в страну
    16:34 04.08.2017
    533"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Согласно заявления Пограничной службы, по закону о Пограничной службе, данные в сфере пограничного контроля могут быть предоставлены только соответствующим государственным органам.
    Зону АТО посетила делегация Европарламента
    Зону АТО посетила делегация Европарламента - спецкор
    08:08 10.07.2017
    334Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Специальный корреспондент "ГС" Тимофей Львутин заявил, что члены делегации отметили правильное распределение средств Украиной, которые были выделены в рамках помощи переселенцам в Мариуполе.
    Петр Порошенко и Йенс Столтенберг. Архивное фото
    Лидеры НАТО и Украины обсудят перспективы сотрудничества
    06:34 10.07.2017
    172Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Нынешнее заседание комиссии в Киеве особенное - оно пройдет в торжественной атмосфере, так как посвящено 20-летию Хартии об особом партнерстве между альянсом и Украиной.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Варшаве
    Генсек НАТО прибыл с визитом в Киев
    03:57 10.07.2017
    80Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В программе визита участие Столтенберга в открытии выставки "Украина-НАТО. Формула безопасности", которая будет проходить в Мистецьком арсенале с 11 по 30 июля и посвящена 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Североатлантическим альянсом.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Министр обороны Украины едет в Финляндию в понедельник
    06:50 26.02.2018
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    По информации пресс-службы Министерства обороны Финляндии, министр обороны Украины Степан Полторак посетит Финляндию с двухдневным визитом 26-27 февраля.
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