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    Стало известно о поездке Трампа в Европу

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    По информации источника, масштабное турне президента США Дональда Трампа планируется начать с Греции, затем он посетит несколько европейских стран и, возможно, Ближний Восток.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Администрация Белого дома готовит турне президента Дональда Трампа по Европе в 2018 году, начнет он его с Греции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планом подготовки поездки.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Масштабное турне планируется начать с Греции. Затем Трамп посетит несколько европейских стран и, возможно, Ближний Восток", — сказал собеседник агентства.

    Он уточнил, что предварительные сроки поездки – лето и начало осени.

    В сентябре в Салониках будет проходить международная выставка, почетным гостем которой станут США. Американский посол в Афинах Джеффри Пайетт сообщил ранее, что США намерены организовать очень широкое представительство на выставке.

    Однако, по словам источника агентства, пока неизвестно, будет ли турне президента США приурочено к выставке, которая пройдет с 8 по 16 сентября 2018 года.

    "Сейчас вся программа только обсуждается. Все планы зависят от международной обстановки и ее развития", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, в администрации США надеются, что поездка Трампа будет более результативной, чем Барака Обамы — в ноябре 2016 года, уже после победы Трампа на президентских выборах, Обама посетил Грецию и Германию.

    Трамп совершил свое первое зарубежное турне с 20 по 27 мая 2017 года. Он посетил страны Ближнего Востока – Саудовскую Аравию, Израиль и Палестину, а также саммиты НАТО и G7 в Брюсселе и в итальянской Таормине, посетил Рим и Ватикан, где встретился с папой Римским.

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