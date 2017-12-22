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    Посол рассказал, от чего зависит визит Трампа в Украину

    (обновлено: )35202
    По словам Валерия Чалого, визит президента США в Украину будет зависеть от стратегии, которую Вашингтон выберет в отношении Киева.
    Валерий Чалый. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. 

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
    Американцы по-настоящему узнают Трампа в 2018 году - Кирюхин
    Украинский посол в США Валерий Чалый пока не видит сигналов того, что визит американского президента Дональда Трампа в Украину состоится в 2018 году.

    "Я не думаю, что он (визит – ред.) пройдет так скоро, потому что есть логика организации визитов… Конечно, мы будем работать над этим. Но я пока не вижу сигналов, чтобы сказать, что сейчас или в следующем году это произойдет", — заявил Чалый в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, визит президента США в Украину будет зависеть от стратегии, которую Вашингтон выберет в отношении Киева.

    Он добавил, что перед визитом две страны должны проделать большой объем работы.

    Ранее американский сенатор Джон Маккейн поддержал решение администрации президента США Дональда Трампа о предоставлении летального оружия Украине. Маккейн призвал Дональда Трампа разрешить дополнительные продажи оборонного смертоносного оружия, включая противотанковые боеприпасы, и в полной мере использовать средства на помощь, предоставленные Конгрессом.

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