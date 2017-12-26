СМИ подсчитали, сколько времени и денег Трамп тратит на отдых

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп с момента вступления в должность 20 января 2017 года примерно треть времени провел на отдыхе в своих частных владениях, подсчитало издание New York Post.

По данным издания, за этот год Трамп сто раз выезжал в свои частные владения. Около 40 дней он провел, играя в гольф в Нью-Джерси, еще 40 дней — в своем поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

Сейчас Дональд Трамп в своей резиденции во Флориде проводит рождественские каникулы, которые продлятся около 10 дней.

Также известно, что на перелеты Трамп тратит из бюджета около 1,5 миллионов долларов в месяц.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил богатым друзьям, что они разбогатеют от его налоговой реформы.