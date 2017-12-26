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    СМИ подсчитали, сколько времени и денег Трамп тратит на отдых

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    За этот год Трамп сто раз выезжал в свои частные владения. Около 40 дней он провел, играя в гольф в Нью-Джерси, еще 40 дней — в своем поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп с момента вступления в должность 20 января 2017 года примерно треть времени провел на отдыхе в своих частных владениях, подсчитало издание New York Post.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным издания, за этот год Трамп сто раз выезжал в свои частные владения. Около 40 дней он провел, играя в гольф в Нью-Джерси, еще 40 дней — в своем поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

    Сейчас Дональд Трамп в своей резиденции во Флориде проводит рождественские каникулы, которые продлятся около 10 дней.

    Также известно, что на перелеты Трамп тратит из бюджета около 1,5 миллионов долларов в месяц.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил богатым друзьям, что они разбогатеют от его налоговой реформы.

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