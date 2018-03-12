Стало известно, когда состоится встреча Могерини с Порошенко и Гройсманом

КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. В понедельник, 12 марта, президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман встретятся с Верховным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини.

"Во время встречи будут обсуждена ситуация, связанная с безопасностью на Донбассе, и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации Минских договоренностей", — сообщается на сайте президента.

12 марта встречу с Федерикой Могерини проведет и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом сообщает правительственный портал.

Ранее Могерини сообщала, что Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс.