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    Стало известно, когда состоится встреча Могерини с Порошенко и Гройсманом

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    Европа открывает для украинцев свои границы (750)

    (обновлено: )26801
    Во время встречи с главой МИД ЕС Федерикой Могерини будут обсуждена ситуация, связанная с безопасностью на Донбассе, и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации минских договоренностей.
    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. В понедельник, 12 марта, президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман встретятся с Верховным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини.

    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини
    REUTERS TT News Agency/Janerik Henriksson
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    "Во время встречи будут обсуждена ситуация, связанная с безопасностью на Донбассе, и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации Минских договоренностей", — сообщается на сайте президента.

    12 марта встречу с Федерикой Могерини проведет и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом сообщает правительственный портал.

    Ранее Могерини сообщала, что Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс.

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