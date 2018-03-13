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    Аналитика и комментарии

    Тренд дня: "мы заплатили за евроинтеграцию и реформы $200 млрд"

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    Европа открывает для украинцев свои границы (752)

    (обновлено: )1707152
    Блоггеры и политические аналитики подвели итоги визита в Украину главы европейской дипломатии, а также подсчитали потери украинцев от четырех лет "евроинтеграции" и бесконечных "реформ".
    Переговоры Петра Порошенко и Федерики Могерини
    УНИАН

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Глава европейской дипломатии Федерика Могерини посетила Украину с рабочим визитом, в ходе которого провела переговоры с главой государства Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом.

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    На встрече с Гройсманом Могерини сообщила, что Евросоюз приветствует прогресс Украины в проведении реформ и планирует в дальнейшем предоставлять стране свою поддержку на этом пути. Также она озвучила требования ЕС по Антикоррупционному суду. С Порошенко же Могерини обсудила вопрос ввода миротворцев в Донбасс.

    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, на встрече с Могерини Порошенко четко выполнял свою "задачу от Вашингтона" по миротворцам.

    "На встрече с главой МИД ЕС Могерини Порошенко четко выполнял свою задачу от Вашингтона. А именно — начать неприкрытое давление на ЕС для поддержки "плана Расмуссена" ("плана Трампа-Путина") по вводу миротворцев на Донбасс.

    Как заявил Порошенко, пришло время Европе четко поддержать размещение миротворческой миссии на Донбассе», - написал Корнейчук в Facebook.

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    По мнению эксперта, данный посыл направлен, в первую очередь, Германии и Франции, которые, являясь участниками "нормандской четверки", пока тормозят процесс.

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    @petroporoshenko
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    "Надеясь урвать свой гешефт от "Большой сделки". При этом, как я и говорил, именно на Вашингтоне (и его марионетке Порошенко) лежит задача продавить "план Расмуссена" среди европейцев. Как действует Вашингтон? С одной стороны, это угроза Трампа ввести пошлины на ввоз европейских авто. И уже введенные пошлины на сталь и алюминий. С другой —команду "фас" получил Порошенко, который от имени Украины требует принять европейцам именно сценарий Трампа-Путина. И у европейцев не может быть аргументов против, ведь именно на территории Украины идет война — и она вправе настаивать на миротворцах", - подытожил Корнейчук.

    В свою очередь блоггер Руслан Бизяев считает, что на встрече с Гройсманом Могерини завела свою "старую песню о главном" по поводу создания Антикоррупционного суда в Украине. Он подчеркнул, что визит Могерини в Киев проходил на фоне заявлений европейцев по поводу коррупции в дотациях украинского АПК.

    "Своеобразным фоном визита стал проведенный 7 марта в Европейском парламенте круглый стол, на котором Депутаты Фульвио Мартушчелло и Альберто Сирио инициировали дискуссию на тему непрозрачности распределения государственных дотаций в украинском АПК. В частности, евродепутаты видят в схеме распределения признаки коррупции и считают, что это может негативным образом повлиять на выделение Украине нового транша финансовой помощи ЕС. Речь идет о лоббировании командой Порошенко интересов крупнейшего производителя курятины-МХП", — отметил Бизяев.

    Facebook Руслана Бизяева
    Скриншот с Facebook

    При этом, как подчеркнул блоггер, Сирио заявил, что 35% государственных дотаций всего украинского АПК были распределены в пользу одного из крупнейших агрохолдингов страны — промышленного монополиста Мироновский хлебопродукт, который занимается производством куриного мяса и имеет самую высокую доходность в отрасли. По словам же Мартушчелло, новые требования ЕС по выделению финансовой помощи Украине будут связаны, в том числе с внедрением реальных инструментов борьбы с коррупцией.

    Facebook Руслана Бизяева
    Скриншот с Facebook

    "Ага. Щас. Держите карман шире господа европейцы. За 1 млрд. евро такую роскошь на винницком базаре не купить. Тем более в около-печерских кругах все сильнее муссируется тема досрочных выборов. Даже называется конкретная дата-19 августа", - акцентировал Бизяев.

    Facebook Руслана Бизяева
    Скриншот с Facebook

    С досрочными выборами, по мнению блоггера, связано задержание и раскручивание дела главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

    Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Именно с этим можно связать все последние странности в раскрутке т.н. " дела Рубана". Под шумок к " заговору века" можно привязать всех неугодных политиков, журналистов и блоггеров. Даже оппозиция должна быть своя-шоколадно-ватная и шоколадно-беспомощная (допоможи собі сам). А вот потом можно будет поговорить с этими зажравшимися европейцами уже не с позиции хромой утки. Скоро должны выпустить из бана. Посмотрим-надолго ли", — резюмировал Бизяев.

    Руководитель ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб подсчитал, что четыре года евроинтеграции и реформ в Украине обошлись украинцам в свыше 200 млрд долларов.

    "$ 7,5 млрд пропавших вкладов в разрушенных властью банках; $ 62 млрд потерь пенсионеров от обесценивания пенсий; $ 147 млрд потерь работающих людей от обесценивания зарплаты", - перечислил Гольдарб.

    По мнению эксперта, каждый из украинцев заплатил в среднем от $5 000 до $9 000 за те эксперименты, которые осуществляли в Украине МВФ и запад, и подконтрольная им власть Украины.

    "Помимо оплаты "реформ" за счёт сгоревших сбережений и обесцененных доходов, мы продолжаем их оплачивать "благодаря" 3-7-кратно увеличившимся ЖК-тарифам, повышению цен на продукты питания (от 2 до 5 раз), на бензин и дизель (в 3 раза), на проезд (в 2 раза) и т.д.", — акцентировал Гольдарб.

    Он также отметил, что к этому стоит добавить масштабную приватизацию, продажу за бесценок земли, дальнейший рост тарифов на газ и другие услуги ЖКХ, платную медицину, повышение пенсионного возраста.

    Facebook Максима Гольдарба
    Скриншот с Facebook

    "Следующие пять лет, не дай Бог!, такой вакханалии ни Украина, ни люди, в ней живущие, не переживут! Скоро выборы — помните об этом", - уточнил юрист.

    Наряду с этим блоггер Вячеслав Чечило считает, что в Украине одной из глобальных проблем является искаженная шкала добра и зла. Это заключается, к примеру, в том, что налоговика, который не берет взятки, презирают бизнесмены, а патриоты не платят налоги с полученной в конверте зарплаты.

    "Работяги тащат с работы мешки с цементом, интеллектуал жрет икру на пресс-завтраке, организованном нечестным бизнесменом. "Все так делают, почему мне нельзя?". Украинец может работать на олигархов, жуликов, иностранное правительство и при этом оставаться "честным", более того, считаться "рукопожатным". Даже люди, призывающие к этническим чисткам и расправам над инакомыслящими, вполне помещаются в "норму", — выразил мнение блоггер.

    Он отметил, что любая подлость в стране вписывается в допустимые обществом рамки поведения, поэтому подлецов в итоге нет.

    Facebook Вячеслава Чечило
    Скриншот с Facebook

    "Подлецов в стране нет не потому, что их нет, а потому что любая подлость вписывается в допустимые обществом рамки поведения. Походу, тут или крестить всех нужно заново, или товарища Сталина воскрешать. Потому что с таким говном в голове мы обречены", — отметил Чечило.

    При этом главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев, комментируя новость о том, что в ряде школ не будет отдельно предметов физики, химии и биологии, отметил, что Украина стала страной нищих, малограмотных, затурканных людей.

    "А ещё говорят, ничего не изменилось в стране. Хотя в целом это очень логично. Всё то, что происходит сегодня с Украиной, возможно лишь потому, что за 20 лет мы стали страной нищих, малограмотных, затурканных людей. Просто раньше это достигалось, скажем так, эволюционным путём. Теперь же в данном вопросе решили применить научный подход: клепать потенциальных участников майданов и идеальных гастарбайтеров уже целенаправленно", - отреагировал блоггер.

    Facebook Юрия Ткачева
    Скриншот с Facebook

     

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