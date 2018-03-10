На сегодня ни в Конституции Франции, ни в законодательных актах роль французской Premiere dame не определена. Между тем, в распоряжении супруги президента находится рабочий кабинет, пара сотрудников и охрана.
Размах кампании против "устава первой леди" заставил Елисейский дворец пересмотреть планы и ограничиться более скромным документом, не требующим созыва парламента и внесения изменений в конституцию. Вместо "устава" появится "хартия прозрачности".
В письме Анжела Сущенко просит Бриджит Тронье, жену президента Эммануэля Макрона, помочь в освобождении мужа из российской тюрьмы. Письмо написано накануне визита во Францию президента РФ Владимира Путина.
Эммануэль Макрон в воскресенье, 14 мая, официально вступил в должность президента Франции. Многие обратили внимание на наряд 64-летней жены Макрона Бриджит и упрекнули ее в копировании образа Меланьи Трамп.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".