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    Бриджит Макрон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Актриса Анджелина Джоли встретилась с супругой президента Франции Бриджит Макрон
    Джоли прогулялась по Парижу в компании своих шести детей
    12:19 31.01.2018
    591
    Фотографам удалось сделать несколько снимков Джоли и ее детей во время прогулки по центру города. Появление актрисы вызвало ажиотаж среди ее поклонников.
    Бриджит Макрон
    Ни первая леди, ни дама. Брижит Макрон высказалась о своем статусе
    12:04 18.08.2017
    1996
    Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит раскритиковала введенное в США понятие "первая леди", она заявила, что является просто Брижит Макрон.
    Бриджит Макрон
    Cherchez la femme. Кто содержит первых леди Европы?
    13:17 08.08.2017
    395
    На сегодня ни в Конституции Франции, ни в законодательных актах роль французской Premiere dame не определена. Между тем, в распоряжении супруги президента находится рабочий кабинет, пара сотрудников и охрана.
    Бриджит Макрон - супруга Эммануэля Макрона. Архивное фото
    Елисейский дворец отказался от "устава первой леди"
    21:03 07.08.2017
    552
    Размах кампании против "устава первой леди" заставил Елисейский дворец пересмотреть планы и ограничиться более скромным документом, не требующим созыва парламента и внесения изменений в конституцию. Вместо "устава" появится "хартия прозрачности".
    Бриджит Макрон
    Тысячи французов выступили против содержания супруги Макрона
    07:59 07.08.2017
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    Набравшая уже 182 тысячи голосов петиция направлена против планов властей сФранции присвоить супруге президента страны официальный статус.
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    Не только музыка. Певица Рианна встретилась с первой леди Франции 
    12:26 27.07.2017
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    Первая леди Франции Бриджит Макрон приняла в Елисейском дворце знаменитую американскую певицу и актрису Рианну.
    Супруга президента Франции 64-летняя Бриджит Макрон
    В мини и на велосипеде: жена президента Франции показала стройные ноги
    12:24 25.06.2017
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    Бриджит Макрон была одета в смелую джинсовую мини-юбку и белоснежную рубашку, также на ней были солнцезащитные очки и кроссовки. Как известно, жена президента Франции - большая модница.
    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    Жена журналиста Сущенко обратилась за помощью к первой леди Франции
    05:58 25.05.2017
    270Задержание украинских журналистов в РФ
    В письме Анжела Сущенко просит Бриджит Тронье, жену президента Эммануэля Макрона, помочь в освобождении мужа из российской тюрьмы. Письмо написано накануне визита во Францию президента РФ Владимира Путина.
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    Вслед за Меланьей Трамп. Супруга Макрона на инаугурации в Париже 
    11:15 15.05.2017
    643Макрон - новый президент Франции
    Эммануэль Макрон в воскресенье, 14 мая, официально вступил в должность президента Франции. Многие обратили внимание на наряд 64-летней жены Макрона Бриджит и упрекнули ее в копировании образа Меланьи Трамп.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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