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    Витольд Ващиковский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 65
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    Витольд Ващиковский и Павел Климкин
    Ващиковский: ЕС не хочет замечать, что Польша приняла миллион украинцев
    12:35 09.01.2018
    203Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский выпустил статью, в которой комментирует усилия своей страны по предотвращению миграционного кризиса в Европе.
    Министр иностранных дел Республики Польша Витольд Ващиковский
    В Польше заявили, что Украина не способна победить в войне с Россией
    05:23 18.12.2017
    2637Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Витольд Ващиковский считает, что Украина не способна одержать победу в случае военного конфликта с Россией. При этом он не исключил поставку наступательного оружия из Польши в Украину.
    Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Польши Анджея Дуды
    На пути к примирению? О чем договорился Порошенко с Дудой
    10:17 14.12.2017
    724Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Визит в Украину польского президента Анджея Дуды, который долгое время оставался под вопросом, таки состоялся. По итогам встречи, главы государств договорились о сокращении "черных списков", а также решили создать комиссию для решения исторических конфликтов.
    Флаги Украины и Польши
    МИД Польши: мы проявляли ангельское терпение к Украине
    14:32 04.12.2017
    1615
    Как считает министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, его страна в последние годы действовала конструктивно по отношению к Украине.
    МИД Польши. Архивное фото
    Варшава заявила о регрессе в отношениях с Киевом
    13:02 21.11.2017
    1107Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина "отступает от некоторых договоренностей, даже отменяет некоторые выводы".
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Отказ от газа РФ. Польша призвала Хорватию построить газовый терминал
    14:53 17.11.2017
    469
    По словам внешнеполитического ведомства Польши, Варшава намерена отказаться от продления контракта на поставку российского газа, который истекает в 2022 году, и "побуждает к этому другие государства".
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Ващиковский озвучил список спорных вопросов с Украиной
    18:30 15.11.2017
    451
    Как заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, спорные вопросы касаются исторического наследия, эксгумаций жертв войн, работы костелов, образования на польском языке.
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    МИД Польши: Украина отталкивает от себя одного из последних союзников
    15:04 13.11.2017
    904
    По словам министра иностранных дел Польши, в отношениях с Украиной не удалось достичь прогресса "даже в самых простых делах".
    Флаги Украины и Польши
    Польша засекретила список украинцев, которым запрещен въезд
    12:06 13.11.2017
    501Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Глава польского МИД заявил, что считает слишком коротким список граждан Украины, которым запрещено въезжать на территорию Польши.
    МИД Польши. Архивное фото
    МИД Польши: решения Украины идут вразрез с партнерством
    11:51 13.11.2017
    12175Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    На вопрос, верит ли министр в возможность договориться с Украиной по поводу преступлений УПА и роли Бандеры, Ващиковский ответил, что польская сторона предлагает взаимодействие для того, чтобы "примирить наши дискурсы".
    Польский флаг
    "Мы еще терпеливы". Варшава посоветовала Киеву найти "адвоката" в Европе
    06:59 10.11.2017
    5248Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По мнению министра иностранных дел Польши, исторические проблемы сложны, но решаемы, однако Киеву сейчас необходим "адвокат" в Европе. Он также отказался поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой.
    Витольд Ващиковский и Павел Климкин
    Глава МИД Польши: проблемы с исторической политикой Украины еще можно решить
    12:55 09.11.2017
    2217Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    "Мы пытаемся объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы", - заявил в интервью глава внешнеполитического ведомства Польши.
    Флаги Украины и Польши
    Польша-Украина: диалог зашел в тупик, но выход пока еще есть
    07:55 08.11.2017
    9336Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Проблемы в двусторонних польско-украинских отношениях возникают на центральном уровне, считает глава польской дипломатии. Ващиковский выразил готовность к диалогу с Киевом по историческим вопросам с "конкретными содержательными шагами".
    Флаги Украины и Польши
    Польский министр хочет отговорить Дуду от визита в Украину
    11:17 07.11.2017
    650
    По мнению главы польского МИДа, "российская агрессия" не может служить оправданием для двусторонних польско-украинских вопросов, которые не решены.
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    "Нас используют". Польский министр прокомментировал отношения с Украиной
    04:46 07.11.2017
    1954Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По мнению Витольда Ващиковского, "российская агрессия не может быть отговоркой" для решения двусторонних проблем. Он добавил, что "костью несогласия" в двусторонних отношениях является история.
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Украинскому чиновнику запретят въезд в Польшу
    23:51 06.11.2017
    516
    По мнению министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, в отношении украинского чиновника запущена процедура по запрету въезда в Польшу. Имя он отказался называть.
    Сбор урожая помидоров
    Польша выдаст рекордное количество виз для украинских заробитчан
    11:34 06.11.2017
    1720
    Польский МИД в 2018 году намерен выдать 900 тысяч рабочих виз для украинцев. Польша выдает около 60 процентов виз для граждан Украины, въезжающих в ЕС.
    Витольд Ващиковский и Павел Климкин. Архивное фото
    В Польше скептически отнеслись к словам об отсутствии враждебности в Украине
    03:15 05.11.2017
    620Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам главы польского МИД Витольда Ващиковского, украинский МИД "достаточно беззаботно копирует определенный путь, который когда-то польские епископы предложили немецкой стороне".
    Флаг Польши
    Варшава пригрозила украинцам с антипольскими взглядами
    11:34 02.11.2017
    1968Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас идет процесс запуска процедур, которые "не позволят людям, занимающим крайние антипольские позиции, приехать в Польшу".
    Евреи. Архивное фото
    Еврейский вопрос украинских националистов
    18:50 08.08.2017
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    Национализм мешает Украине в ее евроинтеграционных устремлениях, а болезненное внимание властей к "еврейскому вопросу" – попытка отвести внимание от реальных проблем в государстве.
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