Визит в Украину польского президента Анджея Дуды, который долгое время оставался под вопросом, таки состоялся. По итогам встречи, главы государств договорились о сокращении "черных списков", а также решили создать комиссию для решения исторических конфликтов.
На вопрос, верит ли министр в возможность договориться с Украиной по поводу преступлений УПА и роли Бандеры, Ващиковский ответил, что польская сторона предлагает взаимодействие для того, чтобы "примирить наши дискурсы".
По мнению министра иностранных дел Польши, исторические проблемы сложны, но решаемы, однако Киеву сейчас необходим "адвокат" в Европе. Он также отказался поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой.
Проблемы в двусторонних польско-украинских отношениях возникают на центральном уровне, считает глава польской дипломатии. Ващиковский выразил готовность к диалогу с Киевом по историческим вопросам с "конкретными содержательными шагами".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".