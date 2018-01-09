Ващиковский: ЕС не хочет замечать, что Польша приняла миллион украинцев

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Европа не хочет замечать усилий Польши по предотвращению волны миграции, заявил глава МИД страны Витольд Ващиковский.

По его словам, Польша приняла уже более миллиона украинцев.

"Как следствие нашей политики, более миллиона граждан Украины, страны, которая пострадала от агрессии России и которая имеет непростую экономическую ситуацию, живут в Польше. Мы приняли их, чтобы помочь им на этом пути. Члены Евросоюза не хотят замечать этого, они даже не хотят признать, что наша позиция предотвратила значительную миграционную волну с востока, в то время, когда ЕС больше страдал от негативных последствий миграционного кризиса", — отмечает министр иностранных дел Польши в своей статьей на Rzeczpospolita.

Ващиковский выражает разочарование по поводу интервью министра иностранных дел Люксембурга, который заявил об отсутствии солидарности в ЕС в контексте миграционной политики. По словам Ващиковского, решение принимать сотни тысяч мигрантов из стран за пределами ЕС не было продумано, и поэтому Польша будет помогать жертвам конфликта в Сирии на месте.

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