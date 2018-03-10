Правительство Германии вело и ведет переговоры с Россией, причем с точки зрения бизнеса, с точки зрения интересов, а вопросы энергетики являются этому живым доказательством, говорит политолог Конрад Ренкас.
НАТО все больше разделяется. Блок замер в ожидании конкретных действий Трампа и того, чем обернутся его предвыборные обещания. Тем более что изменения уже явно указывают на намерение переориентации Альянса, считает польский эксперт.
Польский политолог считает, что пять миллионов работающих в Польше украинцев - это огромное национальное меньшинство, составляющее почти 13% всех проживающих в стране, и в этом кроется огромная опасность.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".