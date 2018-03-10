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    Конрад Ренкас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Конрад Ренкас
    В Киеве идет игра больших денег, больших интересов сверхдержав
    19:49 27.12.2017
    2145Украина 2018: новые испытания
    По Украине ездит кто хочет, провозит контрабандой что хочет, обучает кого хочет, стреляет в кого хочет, объявляет предателями кого хочет, объявляет себя главой государства, считает польский эксперт.
    Конрад Ренкас
    Конрад Ренкас: Евросоюз задыхается, но он и перерождается
    08:44 08.02.2017
    454
    Правительство Германии вело и ведет переговоры с Россией, причем с точки зрения бизнеса, с точки зрения интересов, а вопросы энергетики являются этому живым доказательством, говорит политолог Конрад Ренкас.
    Конрад Ренкас
    Ренкас: Порошенко уже не может справиться с конкурентами
    15:17 06.02.2017
    1023
    В Киеве готовится еще одна команда, смена караула, и Порошенко уже не может справиться и устранить конкурентов, он уже знает, что кто-то выстрелит ему в спину, заявляет польский эксперт.
    Конрад Ренкас
    Глава МИД Польши дал рекомендации НАТО по России и Украине
    13:05 11.12.2016
    5468Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    НАТО все больше разделяется. Блок замер в ожидании конкретных действий Трампа и того, чем обернутся его предвыборные обещания. Тем более что изменения уже явно указывают на намерение переориентации Альянса, считает польский эксперт.
    Конрад Ренкас
    Конрад Ренкас: польско-украинские отношения - самое крупное самоубийство XXI века
    11:48 30.09.2016
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    Польский политолог считает, что пять миллионов работающих в Польше украинцев - это огромное национальное меньшинство, составляющее почти 13% всех проживающих в стране, и в этом кроется огромная опасность.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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