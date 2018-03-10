По словам вице-премьера Украины Павла Розенко, в период политической нестабильности, пертурбаций "различные политические силы в Польше пытались использовать тему Украины ради укрепления своих позиций в правительстве или получения электоральной поддержки части общества".
Решение польского Сейма о принятии поправок, запрещающих пропаганду бандеровской идеологии, снизит политическую поддержку Киева со стороны Варшавы и "наложит ограничения" на дружбу украинцев и поляков, считают опрошенные эксперты.
Нардепы Николай Княжицкий и Оксана Юринец убеждены, что польский памятник является элементом гибридной войны против Украины и всего украинского народа, которая годами ведется в Польше украинофобскими силами и российской колонной.
Ситуация с запретом фильма "Волынь" показывает, что Украина идет по скользкой дорожке, противопоставляя себя с одной стороны РФ, а с другой - Польше. Из-за этого страна движется в направлении самоизоляции, отмечают эксперты.
Успех фильма "Волынь" в Польше ничего не говорит украинскому МИД, который "настоятельно посоветовал" Польскому институту не проводить запланированный на вторник в Киеве показ фильма в одном из кинотеатров в присутствии режиссера.
У каждой страны своя история… и оценка исторических событий – тоже своя. Безопасности ради в Киеве по рекомендации МИД перенесли показ польского фильма "Волынь". Как отреагировали на это украинцы и что пишут они в соцсетях?
Совпадение нового акта вандализма в отношении мемориальных объектов украинцев в Польше с выходом на экраны страны художественного фильма "Волынь" может быть случайностью. А может - и первым откликом на него.
Фильм "Волынь" польского режиссера Войцеха Смажиньского, повествующий о жизни украинцев и поляков в этом регионе незадолго до и во время Второй мировой войны, вышел в широкий прокат в Польше в пятницу.
По мнению депутата польского Сейма Томаша Жимковського, укрепление культа УПА в Украине - угроза для польского народа. Политик также отметил, что большое количество украинских трудовых мигрантов в Польше имеют националистические взгляды.
В Польше готовятся к кампании дебатов по острым темам из прошлого с Украиной. Варшава уже усиливает организационное сопровождение этих дискуссий. При МИД сформирован орган продвижения правды – Совет исторической дипломатии.
После всплеска активности в столкновении позиций Варшавы и Киева по Волынской трагедии наступило тревожное затишье. Стороны взяли тайм-аут. Примолк и Парубий, обещавший совместную парламентскую украинско-польско-литовскую декларацию примирения к 17 сентября.
Конфликтная составляющая в украинско-польском диалоге сохраняется. Верховная Рада ответила на резолюции Сейма и Сената по Волынской трагедии, квалифицирующие ее как "геноцид" в отношении поляков. Украинские депутаты "осудили" и "призвали".
Президенты Украины и Польши договорились несколько пересмотреть позицию относительно Волынской трагедии. Кандидат политических наук Владимир Кушниренко спрогнозировал, что может измениться в отношениях двух стран.
После того, как польский Сейм принял резолюцию, в которой Волынскую трагедию признали геноцидом, совершенным украинскими националистами в отношении поляков, Львов замер в ожидании реакции местных защитников чести ОУН-УПА.
Главный редактор Портала украинцев в Польше Игорь Исаев и политолог-международник Олег Волошин прокомментировали резолюцию польского Сейма, по которой 11 июля признано Национальным днем памяти жертв геноцида.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".