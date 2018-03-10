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    Волынская резня

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Матеуш Моравецкий
    Премьер Польши уточнил позицию по поводу запрета "бандеровской идеологии"
    23:00 01.02.2018
    820Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сражаясь с неправдой об участии польского государства в преступлениях немецкой машины, "Польша выступает на стороне правды".
    Павел Розенко. Архивное фото
    Розенко попытался оправдать запрет "бандеровской идеологии" в Польше
    18:04 01.02.2018
    454Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам вице-премьера Украины Павла Розенко, в период политической нестабильности, пертурбаций "различные политические силы в Польше пытались использовать тему Украины ради укрепления своих позиций в правительстве или получения электоральной поддержки части общества".
    В Киеве стартует Факельное шествие в честь Бандеры
    На что влияет решение Польши о бандеровской идеологии? Опрос экспертов
    09:52 29.01.2018
    1749Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Решение польского Сейма о принятии поправок, запрещающих пропаганду бандеровской идеологии, снизит политическую поддержку Киева со стороны Варшавы и "наложит ограничения" на дружбу украинцев и поляков, считают опрошенные эксперты.
    В Польше откроют памятник жертвам Волынской трагедии
    В Раде возмутились польским памятником с ребенком на вилах
    18:44 22.12.2017
    538Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Нардепы Николай Княжицкий и Оксана Юринец убеждены, что польский памятник является элементом гибридной войны против Украины и всего украинского народа, которая годами ведется в Польше украинофобскими силами и российской колонной.
    Кадр из фильма Волынь Войцеха Смажовского
    Фильм о "Волынской резне" получил награду Польской киноакадемии
    00:50 21.03.2017
    409Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Несмотря на название фильма - "Волынь" - и вступительные титры, напоминающие именно о "Волынской резне", в картине свою роль сыграли и советские, и нацистские войска.
    Кадр из фильма Волынь Войцеха Смажовского
    Политическая резня 2016. Эксперты о несостоявшемся показе фильма "Волынь"
    07:22 23.10.2016
    4723Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Ситуация с запретом фильма "Волынь" показывает, что Украина идет по скользкой дорожке, противопоставляя себя с одной стороны РФ, а с другой - Польше. Из-за этого страна движется в направлении самоизоляции, отмечают эксперты.
    Кадр из фильма Волынь
    Кино преткновения. Фильм "Волынь" и новый скандал с украинским МИД
    18:08 18.10.2016
    8571Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Успех фильма "Волынь" в Польше ничего не говорит украинскому МИД, который "настоятельно посоветовал" Польскому институту не проводить запланированный на вторник в Киеве показ фильма в одном из кинотеатров в присутствии режиссера.
    Кадр из фильма Волынь Войцеха Смажовского
    Фильм раздора. "Волынь" в тебе и во мне, разговоры в соцсетях
    14:35 18.10.2016
    1905Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    У каждой страны своя история… и оценка исторических событий – тоже своя. Безопасности ради в Киеве по рекомендации МИД перенесли показ польского фильма "Волынь". Как отреагировали на это украинцы и что пишут они в соцсетях?
    В Польше вандалы разрушили памятник бойцам УПА
    Польские радикалы продолжают "деукраинизацию", официальная Варшава молчит
    15:59 10.10.2016
    1630Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Совпадение нового акта вандализма в отношении мемориальных объектов украинцев в Польше с выходом на экраны страны художественного фильма "Волынь" может быть случайностью. А может - и первым откликом на него.
    МИД Польши. Архивное фото
    Польская партия просит МИД страны распространить в Украине фильм "Волынь"
    04:36 08.10.2016
    1087Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Фильм "Волынь" польского режиссера Войцеха Смажиньского, повествующий о жизни украинцев и поляков в этом регионе незадолго до и во время Второй мировой войны, вышел в широкий прокат в Польше в пятницу.
    Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
    Сейм Польши рассматривает криминализацию отрицания Волынской резни
    15:14 06.10.2016
    862Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    По мнению депутата польского Сейма Томаша Жимковського, укрепление культа УПА в Украине - угроза для польского народа. Политик также отметил, что большое количество украинских трудовых мигрантов в Польше имеют националистические взгляды.
    Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
    Варшава готовит Киеву "исторический сюрприз". Фильм "Волынь" и не только
    15:22 28.09.2016
    2346Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    В Польше готовятся к кампании дебатов по острым темам из прошлого с Украиной. Варшава уже усиливает организационное сопровождение этих дискуссий. При МИД сформирован орган продвижения правды – Совет исторической дипломатии.
    Богослужение в память о погибших на Волыни поляках. Архивное фото
    Поляки: мы с украинцами дружим, но Бандера не наш герой
    18:13 20.09.2016
    1249Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    После всплеска активности в столкновении позиций Варшавы и Киева по Волынской трагедии наступило тревожное затишье. Стороны взяли тайм-аут. Примолк и Парубий, обещавший совместную парламентскую украинско-польско-литовскую декларацию примирения к 17 сентября.
    Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
    Киев и Варшава договорились вместе исследовать события "Волынской резни"
    17:21 13.09.2016
    245Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, стороны договорились содействовать работе историков и "документально доказать, что и как произошло".
    Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
    Трепещи, Варшава! Тарасюк обижен, а "необандеровцы" крепнут
    08:19 12.09.2016
    5814Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Конфликтная составляющая в украинско-польском диалоге сохраняется. Верховная Рада ответила на резолюции Сейма и Сената по Волынской трагедии, квалифицирующие ее как "геноцид" в отношении поляков. Украинские депутаты "осудили" и "призвали".
    Украинский герб на здании Верховной Рады
    Рада осудила решение сейма Польши о признании Волынской резни геноцидом
    17:38 08.09.2016
    749Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Верховная Рада призвала польских коллег прекратить политизацию трагических страниц украинско-польской истории и сосредоточить усилия на конструктивном построении взаимоотношений между двумя странами.
    Акция в честь годовщины Волынской резни в Варшаве
    Волынская резня: политики смещают акценты
    13:20 08.09.2016
    2040Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Президенты Украины и Польши договорились несколько пересмотреть позицию относительно Волынской трагедии. Кандидат политических наук Владимир Кушниренко спрогнозировал, что может измениться в отношениях двух стран.
    Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
    Антиукраинская истерия в Польше и наоборот. Взгляд из Львова
    07:55 01.08.2016
    18965Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    После того, как польский Сейм принял резолюцию, в которой Волынскую трагедию признали геноцидом, совершенным украинскими националистами в отношении поляков, Львов замер в ожидании реакции местных защитников чести ОУН-УПА.
    Акция в честь годовщины Волынской резни в Варшаве
    Сейм Польши лишь признал Волынскую трагедию геноцидом. Обсуждение экспертов
    12:04 23.07.2016
    2219Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Главный редактор Портала украинцев в Польше Игорь Исаев и политолог-международник Олег Волошин прокомментировали резолюцию польского Сейма, по которой 11 июля признано Национальным днем памяти жертв геноцида.
    Президент Украины Петр Порошенко, прибывший на саммит НАТО в Варшаве
    Порошенко отреагировал на решение Сейма Польши о Волынской резне
    13:50 22.07.2016
    2971Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Президент Украины считает, что в данной ситуации два народа должны вернуться к заповеди "прощаем и просим прощения" и таким образом прийти к примирению и единению.
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