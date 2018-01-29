На что влияет решение Польши о бандеровской идеологии? Опрос экспертов

РИА Новости Украина

Сейм Польши в пятницу принял пакет поправок в закон об Институте национальной памяти, которые в числе прочего вводят уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии, пишут РИА Новости.

"Конечно, это ухудшит отношения между Украиной и Польшей. И, несмотря на все мантры нашего политического руководства о том, что мы с поляками нашли взаимопонимание, мы видим, что ситуация только ухудшается. Политическое противостояние вокруг политических тематик, которое в значительной мере спровоцировано украинской стороной, продолжается. Скорее всего, следствием этого противостояния станет ухудшение и политической поддержки со стороны Польши, и обострение отношений между обществами, между нашими народами. Особенно это касается западной Украины", — заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, Варшава фактически сделала ответный шаг, поскольку Киев в 2015 году принял закон "О правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке", который вводит уголовную ответственность за отказ признать героями националистов и членов Украинской повстанческой армии.

Вместе с тем эксперт считает, что потепление в отношениях между двумя странами возможно после смены власти в Украине.

"Реальная разрядка между Украиной и Польшей возможна только после выборов на Украине, когда к власти, возможно, придут политики, которые перестанут манипулировать историческими вопросами и оставят их на усмотрение историков и ученых", — добавил Бортник.

Политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что вопрос запрета Сеймом Польши пропаганды бандеровской идеологии будет подниматься на встрече глав МИД Украины и Польши, но результата от переговоров не будет.

"Наверняка этот вопрос будет подниматься и наверняка он ни к чему не приведет. Ничего решительно не изменится", — заявил Погребинский, комментируя вопрос, будет ли тема запрета бандеровской пропаганды подниматься на встрече глав МИД Украины и Польши.

Политолог считает, что Варшава, "где у власти националистическая партия" и Киев, "где правящие круги передали полностью контроль над идеологической составляющей националистам" будут конфликтовать.

"Жесткая формулировка (поправка, позволяющая возбуждать дела против лиц за отрицание преступлений бандеровцев — Ред.)… накладывает ограничения на нашу замечательную дружбу народов (Украины — Ред.) с Польшей. Но решительно ничего нового не произошло", — сказал Погребинский.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что рассчитывает на встречу со своим польским коллегой в конце февраля.

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В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии", а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.