Василий Волга: Европа уже дала нам по морде за Бандеру

РИА Новости Украина

Факельное шествие в честь 109-годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры прошло 1 января в Киеве. Участники шествия прошли от парка имени Тараса Шевченко до Майдана, где на импровизированной сцене выступили политики и активисты.

Наблюдатели отмечают, что акция была менее многолюдной, нежели в предыдущие годы. Украинцы утомлены Бандерой и начинают потихоньку прозревать, считает политик Василий Волга.

"Шоу было вялым, лозунги привычными, Степан Бандера безразлично взирал на Крещатик с плакатов.

Время ведь быстро летит. Тут не успел привыкнуть к цифре 2017, а уже пора её забывать, пора заново крошить оливье.

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Так это с обычным праздником. А как быть с политическим шоу?! Ведь для него требуется куда большее эмоциональное и смысловое наполнение. И оно раньше было. Ещё только четыре или три года назад этих ошалелых глаз и слюнявых ртов, орущих "Москалів на ножи" или "Бандера прийде, порядок наведе", было несравнимо больше, чем сегодня. Тогда даже многим киевлянам казалось, что достаточно вот так покричать, достаточно поносить по Киеву портреты разных упырей, и сразу, как после магического обряда, Европа даст денег. Европа денег не дала. Даже наоборот. Она дала нам по морде за этого самого Бандеру", — написал Волга в своём блоге.

Он добавил: "И вот сегодня киевляне, случайно оказавшиеся на Крещатике, лишь изредка косо поглядывали на это шапито и было слышно то здесь, то там: "дебилы", "идиоты", "конченые".

"Хороший знак. Скоро думать начнём", - резюмировал политик.

Скриншот с сайта Facebook

Отметим, традиционные факельные шествия и вече в честь дня рождения Степана Бандеры прошли на этот раз не только в центре Киева, но и во многих других областных и районных центрах Украины. Впервые такие мероприятия прошли близ линии разграничения в Донбассе.