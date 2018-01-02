Экс-командир "Донбасса" иронично прокомментировал шествия в честь Бандеры

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский обратил внимание, что массовые шествия националистов в честь лидера ОУН Степана Бандеры проходят на фоне масштабных проблем в Украине.

Накануне, 1 января, традиционные факельные шествия и вече прошли во многих других областных и районных центрах Украины в честь дня рождения Степана Бандеры. Впервые такие мероприятия прошли близ линии разграничения в Донбассе.

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"В стране, которую грабит олигархическая клика, где тарифы приближаются к размеру пенсий, где не работают законы, где президенты являются гарантами беззакония и грабежа нации, где патриотам не дают защищать Родину так называемые "правоохранители", где оккупационные силы финансируются напрямую из бюджета страны, где жизнь простого человека уже ничего не значит, очень уместно провести факельное шествие "националистов". Это решит сразу все насущные проблемы страны", — написал Виногродский на своей странице в Facebook.

Facebook Анатолия Виногродского Комментарий Анатолия Виногродского

Напомним, полиция задержала участников акции протеста под Верховной Радой Анатолия Виногродского и Леонида Литвиненко 26 ноября. Они подозреваются в разбойном нападении на охрану сельхозпредприятия в Кировоградской области в июле этого года. Апелляционный суд Донецкой области на заседании 4 декабря изменил меру пресечения одному из бывших командиров добровольческого батальона "Донбасс" Виногродскому (позывной – "Гал") с содержания под стражей на домашний арест.

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