Хроника 1 января: факельные шествия в честь Бандеры, убийство правозащитницы

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 1 января, факельные шествия и вече в честь дня рождения Степана Бандеры прошли не только в центре Киева, но и во многих других городах Украины. Помимо этого под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу и активистку Ирину Ноздровскую. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Факельные шествия в честь Бандеры

Накануне, 1 января, традиционные факельные шествия и вече в честь дня рождения Степана Бандеры прошли не только в центре Киева, но и во многих других областных и районных центрах Украины. Впервые такие мероприятия прошли близ линии разграничения в Донбассе. Факельное шествие в честь 109-годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры в Киеве завершилось традиционным вече на Майдане Незалежности.

В Украине запустили монетизацию субсидий

В Украине сегодня, 1 января, вступило в силу постановление правительства о монетизации субсидий. Постановлением предлагается новый механизм выделения средств субвенции из государственного бюджета городским бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению для оплаты энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг и отмену механизма клиринговых расчетов.

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В Украине заработал государственный дорожный фонд

Государственный дорожный фонд с понедельника, 1 января, начал работу в Украине, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году – это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей более 14 млрд грн", – написал он на своей странице в Facebook.

Убийство правозащитницы под Киевом

В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу и активистку Ирину Ноздровскую. Женщина добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев, который отказался от дачи показаний.

В Украине снижена максимальная скорость движения в населенных пунктах

Максимальная скорость движения автотранспорта по дорогам в населенных пунктах в Украине с 1 января снижена с 60 до 50 километров в час. Кабмин Украины в ноябре 2017 года решил ужесточить ответственность для автомобилистов после аварии в Харькове, когда в результате столкновения Lexus и Volkswagen Touareg погибло шесть человек.

Украина стала лидером в новом рейтинге влиятельного издания

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что влиятельное издание The Financial Times назвало Украину лидером среди мировых стран по улучшению делового климата с 2010 года. В списке Украина занимает первое место: данный показатель улучшился на 24,21 пункта — с 39,69 в 2010 году до 63,9 в 2017-м. Ранее сообщалось, что украинцы получают самые низкие зарплаты в Европе, исходя из перевода в единую валюту.

В Черном море задержали судно контрабандистов с тысячами ящиков сигарет

Украинские пограничники задержали в Черном море сухогруз под флагом Танзании, который следовал с территории Абхазии. На борту судна найдены почти 1740 ящиков контрабандных сигарет. Разоблачить контрабандистов удалось благодаря взаимодействию Госпогранслужбы с СБУ, и Военно-морскими силами Украины.

В Калифорнии начали официально продавать марихуану

В крупнейшем американском штате Калифорния официально начались продажи марихуаны в рекреационных целях. Новые правила вступили в силу в полночь нового года. Как отмечается, "взрослые в возрасте от 21 года могут покупать до 1 унции (около 28 грамм) марихуаны". Кроме того, теперь можно "выращивать дома до шести единиц этого растения без разрешения врача".

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Именно 1 января 1622 года Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта). В этот же день в 1863 году в США Авраамом Линкольном был издан манифест об освобождении рабов, а в 1970 году началась эпоха Unix.