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    В России раскритиковали "вживление гена Бандеры" в украинцев

    Тема:

    Радикализм захватил Украину (86)

    (обновлено: )257100
    Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая считает, что празднование дня рождения Бандеры выглядит "как поминки прежней цветущей и счастливой Украины".
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая считает, что празднования дня рождения Степана Бандеры в Киеве и Одессе выглядят как поминки Украины.

    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Накануне в ряде городов Украины прошли акции националистов, приуроченные к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

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    "Празднование дня рождения Бандеры выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

    "Настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры, действительно, зловеще и, к сожалению, формирует ещё более удручающие перспективы для украинского народа, чем сегодня", — добавила она.

    Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. 

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