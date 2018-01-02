В России раскритиковали "вживление гена Бандеры" в украинцев

КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая считает, что празднования дня рождения Степана Бандеры в Киеве и Одессе выглядят как поминки Украины.

Накануне в ряде городов Украины прошли акции националистов, приуроченные к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

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"Празднование дня рождения Бандеры выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

"Настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры, действительно, зловеще и, к сожалению, формирует ещё более удручающие перспективы для украинского народа, чем сегодня", — добавила она.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.