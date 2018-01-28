Польша против Украины. Любишь Бандеру? Получи срок!

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Вопреки рассказам представителей власти, что конфликт между Украиной и Польшей на почве исторических разногласий давно исчерпан, он, похоже, только набирает обороты.

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Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете в стране пропаганды "бандеровской идеологии". За проголосовали большинство депутатов польского парламента — 279 из 414. В частности, инициативу поддержали все депутаты PiS, Kukiz'15 i PSL, а также несколько депутатов оппозиции.

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления. Так, за отрицание "преступлений бандеровцев" или факта Волынской резни предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Националисты против

Очевидно, что у представителей украинского политикума, у которых портрет Степана Бандеры висит вместо икон, такой закон не мог не вызвать соответствующей реакции.

Не удивительно, что одним из первых отреагировал директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

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"Я еще не видел текст закона, но кажется, что польские политики остановили диалог историков Украины и Польши", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Отозвались и националисты из "Свободы", потребовавшие от президента Украины Петра Порошенко публично осудить решение Сейма Польши о пропаганде бандеровской идеологии и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".

Также в партии заявили, что считают принятие такого пакета поправок в закон "прямым вмешательством во внутренние дела Украины и, по сути, выдвижением территориальных претензий".

"Самая большая ответственность перед Украиной и украинцами лежит на руководстве нашего государства. Очевидно, что действующая польская власть не смела бы делать таких шагов, если бы украинские руководители им не потакали. Такие решения польского Сейма — это беспрецедентная обида, которая состоялась на фоне попыток Украины восстановить добрососедские отношения с Польшей", — считают в "Свободе".

"Не воспринимаем"

Вскоре подоспела и официальная реакция. В МИДе Украины выразили обеспокоенность принятием закона и ждут политической мудрости от польского сената. В дипломатическом ведомстве считают, что трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться. Киев не воспринимает "очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий", чрезвычайную обеспокоенность вызывает "намерение изобразить украинцев исключительно как преступных националистов" и "коллаборантов третьего рейха", отмечается в сообщении.

"Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений", — добавили в МИД.

Польские коллеги не заставили себя долго ждать. В МИД Польши заявили, что законопроект об ответственности за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии относится только к лицам, которые "публично и вопреки фактам отрицают наличие вышеуказанных преступлений".

Очередной сигнал

Вместе с тем, по словам эксперта-международника Павла Рудякова. Принятие такой инициативы — вполне логичный шаг польской стороны. А отношения двух стран будут только ухудшаться.

"Это продолжение плана действий, которого Польша придерживается в плане исторической политики. Работа в этом направлении переведена в системную плоскость. Между тем, в данном конкретном случае имеются особенности. Если раньше польский парламент ориентировался на какие-то общие вещи, которые касались и других стран, то в этом случае речь идет именно об Украине. Как ни крути, а такие решения ограничивают наши возможности в украинско-польском диалоге. Конечно, поляки семь раз отмерят перед тем, как применить эту норму законодательства, но уже сейчас можно говорить о том, что предупреждающий сигнал был дан", — считает политолог.

Рудяков убежден, что принятие закона серьезно усложнит отношения соседей.

"Как минимум, спикер Андрей Парубий и его команда сейчас будут принимать решение, отвечать ли симметрично на польские инициативы. В прошлом году Парубий сразу же отправился в Варшаву, готовить совместную украинско-польскую декларацию, которая носила примирительный характер. Сейчас такой номер вряд ли пройдет. Не реагировать на закон тоже нельзя, это неправильно с точки зрения любых моделей двухсторонних отношений", — считает эксперт.

Удар по президенту

Кроме того, по словам Рудякова, скандальный закон может существенно ударить по позициям президента Петра Порошенко.

"В декабре прошлого года Порошенко встречался с президентом Польши Анджеем Дудой. После этого нам рассказывали о том, что напряженность в украинско-польских отношениях снята и теперь все будет иначе. Но первым шагом поляков в новом году, наоборот, стал шаг конфрантационного характера. Такая политика будет продолжаться и это не последний шаг Польши в этом направлении. А украинские власти снова оказались не готовы к тому, что такое может случиться", — резюмировал Рудяков.