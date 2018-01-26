МИД Украины ответил на запрет бандеровской идеологии в Польше

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Киев обеспокоен принятием в Польше поправок, которые, в частности, вводят уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии, ждет политической мудрости от польского сената по этому закону, говорится в комментарии на сайте МИД Украины в пятницу.

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Сейм Польши в пятницу принял пакет поправок в закон об Институте национальной памяти, которые в числе прочего вводят уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом принятия 26 января 2018 года Сеймом Республики Польша законопроекта "О внесении изменений в закон об институте национальной памяти – комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторых других законов"… Рассчитываем, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость в отношении вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений", — говорится в комментарии.

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 26 января 2018 г.

​По мнению МИД Украины, трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться. Киев не воспринимает "очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий", чрезвычайную обеспокоенность вызывает "намерение изобразить украинцев исключительно как преступных националистов" и "коллаборантов третьего рейха", отмечается в сообщении.

"Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений", — добавили в МИД.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.