МИД Украины ответил на запрет бандеровской идеологии в Польше

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Киев обеспокоен принятием в Польше поправок, которые, в частности, вводят уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии, ждет политической мудрости от польского сената по этому закону, говорится в комментарии на сайте МИД Украины в пятницу.
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Сейм Польши в пятницу принял пакет поправок в закон об Институте национальной памяти, которые в числе прочего вводят уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии.
"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом принятия 26 января 2018 года Сеймом Республики Польша законопроекта "О внесении изменений в закон об институте национальной памяти – комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторых других законов"… Рассчитываем, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость в отношении вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений", — говорится в комментарии.
— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 26 января 2018 г.
По мнению МИД Украины, трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться. Киев не воспринимает "очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий", чрезвычайную обеспокоенность вызывает "намерение изобразить украинцев исключительно как преступных националистов" и "коллаборантов третьего рейха", отмечается в сообщении.
"Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений", — добавили в МИД.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.