Не читал, но осуждаю: Вятрович высказался о запрете "бандеровской идеологии" в Польше

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, прокомментировал принятый польским Сеймом закон о запрете "бандеровской идеологии".

Польские СМИ уточняют, что принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом во время Второй мировой войны и ответственны за события на Волыни.

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"Я еще не видел текст закона, но кажется, что польские политики остановили диалог историков Украины и Польши", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Напомним, что буквально накануне Вятрович оказался в центре скандала из-за его комментариев по поводу 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого. Его творчество, произведения писателя Михаила Булгакова и певца Виктора Цоя Вятрович назвал "щупальцами русского мира".