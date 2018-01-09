Вятрович выведет Украину из ООН? Спиридонов о новой инициативе директора УИНП

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Глава скандально известного Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович сделал громкое заявление. По его словам, Украине следует признать период пребывания в составе СССР "большевистской и коммунистической оккупацией" и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешней страной традиций Украинской Народной Республики (УНР).

Это заявление носит деструктивный характер и приведет лишь к обострению раскола в украинском обществе, отметил политический эксперт Николай Спиридонов в интервью РИА Новости Украина. По его словам, вряд ли намерение главы института объявить советский период периодом "оккупации" повлечет на сей раз практические последствия — слишком много возникает вопросов, в том числе территориальных. Впрочем, подобные заявления Вятровича вполне укладывается в логику инициированного тем же УИНП процесса декоммунизации, который тоже отнюдь не способствует единению украинцев.

Какие могут быть последствия для Украины в случае реализации предложений Владимира Вятровича? Ведь УИНП — не какая-нибудь общественная организация, а центральный орган исполнительной власти.

— В таком случае возникает много вопросов. Во-первых, относительно определенных территорий, потому что, как мы знаем, именно во времена советской "оккупации" — берем в кавычки слово Вятровича — к Украине перешла значительная часть территорий. Например, Западная Украина, Закарпатье, Северная Буковина с островом Змеиный. Да и Крым, собственно, перешел из состава РСФСР в состав УССР.

Соответственно, возникает тогда вопрос, раз Украина так приросла территориями во время "оккупации".

Второй вопрос: Украина в этот же период стала членом ряда международных организаций. В частности, УССР стала сооснователем ООН, и Украина остается в этом качестве как правопреемник УССР.

Сама постановка вопроса о том, что советский период является временем "оккупации", выглядит странно…

Да. Стоит вспомнить, что в этот (советский — Ред.) период достаточно стабильно росло население — если не считать времени Второй мировой, Великой Отечественной войны. И к 1991 году численность населения Украины достигла 52 миллионов человек, а в некоторых источниках фигурирует даже цифра — 54 миллиона.

А сейчас (после обретения независимости — Ред.) у нас вроде бы все хорошо, но население сократилось, как минимум, по официальным данным, на 10 миллионов человек. А по неофициальным данным… Есть такое предположение, что реально сейчас в Украине проживают 30-32 миллиона человек. То есть, возможно, численность населения сократилась за это время и на 20 миллионов.

Странным для режима "оккупации" выглядит и такой факт, что в руководстве СССР было много выходцев их Украины. В частности, наш дорогой Брежнев Леонид Ильич — хотя формально он родился на территории современной России, но он долгое время жил в Днепропетровской области и его считали представителем "днепропетровского клана". Можно вспомнить ряд министров… В общем, и тут много вопросов.

И все же Вятрович говорит об "оккупации"… Так могут быть последствия?

— Я думаю, юридических последствий все-таки не будет от такого заявления Вятровича и его института, потому что на него не обращают серьезного внимания. Он все же, при всем уважении, не является президентом или главой парламента…

Скорее, Вятрович именно привлекает внимание подобными громкими заявлениями.

Думаете, эти заявления носят пропагандистский характер?

— Да, это заявление пропагандистское, и оно выглядит, мягко говоря, странно. Надеюсь, юридических последствий не будет. Хотя в России, как я слышал, уже отреагировали…

Насколько можно судить, российские политики не считают, что к этому заявлению следует относиться серьезно. Но если уж отнестись серьезно — тогда и возникает сразу вопрос о территориях…

— Да. Если идти дальше, то потребуют признать, что и во времена Российской империи украинцы жили под "оккупацией". А давайте тогда вспомним о Великом княжестве Литовском, включавшем часть нынешней Украина. Тогда что, литовцев надо объявить оккупантами? Это будет выпад уже в сторону Евросоюза.

Вспомним, что значительная часть территории нынешней Украины была частью Польши. Если у нас в учебниках говорится о национально-освободительной борьбе украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого, то в польских учебниках истории, которые я видел, там написано о гражданской войне. Хмельнитчину они рассматривают как гражданскую войну, считая, на тот момент, значительную часть Украины территорией Польши. Так что, объявить, что XVII век… что Украина была захвачена оккупантами польскими?

В общем, если эту тему разрабатывать и углублять, то… У нас и так за последний год возникли проблемы в отношениях с поляками, с венграми, с румынами, с кем только не возникло проблем. И если тему "оккупации" дальше раскручивать, то этих проблем только больше станет.

Тем более, если взять ту же Румынию, то у нее во время "оккупации" забрали кусочек Буковины и Украине отдали. И Румыния может предъявить претензии…

Поэтому я считаю такие заявления (Вятровича — Ред.) пропагандистскими и безответственными. В любом случае, пользы от такого заявления не ожидается.

Но некоторые заявления и намерения Вятровича и УИНП все же имеют практические последствия…

— Это так. Насколько я понимаю, 9 мая может перестать быть выходным днем — может быть, я ошибаюсь, но есть идея не праздновать 9 мая. А эта идея деструктивна и опасна, потому что это усиливает раскол в обществе. В стране осталось много людей, которые считают 9 мая большим праздником. И если отменить выходной…

Заявление о "советской оккупации" тоже деструктивно, хотя в практическом плане, надеюсь, это не так опасно.

Но все это вполне укладывается в логику политики декоммунизации?

— О политике декоммунизации мне уже приходилось высказываться. Я считаю, что тут, кроме идеологических целей, есть цели материальные — отмывание денег. Иногда на снос памятника записывали полтора-два миллиона гривен, хотя вряд ли снос монумента стоит таких денег. Учитывая количество снесенных памятников Ленину и другим деятелям, можно говорить о миллиардах.

Прибавим к этому таблички на домах с названиями улиц, которые будто бы везде меняли — а по факту, во многих местах табличек нет, без навигатора не разобраться. Скорее всего, и здесь можно заподозрить отмывание денег.

Так что декоммунизация — процесс, для кого-то выгодный не только идеологически, но и материально.

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Да, конечно, высказывания Вятровича укладываются в логику этого процесса. Кроме того, такие громкие заявления отвлекают внимание общества. Власть демонстрирует украинцам "шоу", и Вятрович — тоже часть "шоу", часть зрелища. Его идеологические заявления активно обсуждаются и в социальных сетях, и на улицах, и на кухнях, и это отвлекает внимание граждан от гораздо более острых социально-экономических проблем.

Кроме того, постановка вопроса, был советский период периодом "оккупации" или нет, раскалывает общество. Потому что часть населения, в том числе старшее поколение, считают, что в Советском Союзе было достаточно хорошо. Возможно, есть часть населения, пострадавшее от репрессий, которые были во времена СССР, соответственно, те, у кого в семьях были пострадавшие, возможно, считают, что в советские годы было плохо. Так и написано в учебниках, по которым учится молодежь.

Соответственно, сделаем вывод: этот вопрос об "оккупации" украинцев не объединяет, напротив, создает дополнительное напряжение в обществе, дополнительные споры, которые вряд ли приведут к конструктиву.

Отметим, в России на заявление Вятровича отреагировали сдержанно, не воспринимая его всерьез. Так, руководитель комитета Госдумы России по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что если к этому отнестись серьезно, то тогда "надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины".

Напомним, после революции 1917 года и образования Украинской ССР со столицей в Харькове, ей передали территории, относившиеся в Российской империи не только к Малороссии, но также к Донбассу и Новороссии, — Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Кировоград. В 1939-1940 годах в состав республики вошли Восточная Галиция, Северная Буковина, а также Южная Бессарабия. В 1945 году — Закарпатье. В 1954 году к Украине был присоединен Крым.