В соцсетях обсудили новую идею Вятровича: пребывание Украины в составе СССР – это оккупация

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Историю Украины собираются опять пересмотреть. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что Украине следует признать оккупацией период пребывания в составе СССР. По его словам, 2017 год можно считать "годом столетия начала большевистской агрессии". К тому же Вятрович полагает, что Украина является правонаследницей УНР.

В украинском сегменте соцсетей предложение Вятровича вызвало немало споров: " Действительно, многие забывают, что Украина в СССР оказалась не по своей воле"; "В этом полностью поддерживаю Вятровича — Украина правопреемница УНР!!! И теперь с нетерпением жду принятия Закона о реституции!". " Борьба с прошлым нужна лишь чтобы не отвечать на вопрос, где же будущее", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook