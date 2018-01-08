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    Аналитика и комментарии

    В соцсетях обсудили новую идею Вятровича: пребывание Украины в составе СССР – это оккупация

    (обновлено: )96086
    Новые идеи Владимира Вятровича продолжают будоражить умы украинцев и в новом году: чиновник предложил признать период пребывания Украины в составе СССР оккупацией, а независимость Украины вести от УНР. Что думают об этом сами украинцы?
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Историю Украины собираются опять пересмотреть. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что Украине следует признать оккупацией период пребывания в составе СССР. По его словам, 2017 год можно считать "годом столетия начала большевистской агрессии". К тому же Вятрович полагает, что Украина является правонаследницей УНР.

    В украинском сегменте соцсетей предложение Вятровича вызвало немало споров: " Действительно, многие забывают, что Украина в СССР оказалась не по своей воле"; "В этом полностью поддерживаю Вятровича — Украина правопреемница УНР!!! И теперь с нетерпением жду принятия Закона о реституции!". " Борьба с прошлым нужна лишь чтобы не отвечать на вопрос, где же будущее", — пишут украинцы в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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