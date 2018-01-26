Вятрович пояснил, зачем надо признать Украину правопреемницей УНР

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина.

Директор Института нацпамяти Владимир Вятрович поддерживает законодательную инициативу о признании Украины правопреемницей УНР, сообщает "112 Украина".

"Я думаю, что Украина должна прилагать немало усилий для того, чтобы говорить о себе как государство, продолжающее государственные традиции Украинской революции УНР и ЗУНР 1917-1921 годов", — сказал Вятрович.

По его словам, это важный аспект, который отрицает один из ключевых "мифов современной российской пропаганды" о том, что Украина якобы никогда не имела своей независимости, не было своего государства, что это случайное геополитическое образование, которое появилось на карте мира только за счет того, что в 1991 году развалился Советский Союз.

Ранее Вятрович заявил, что на месте Арки дружбы народов в Киеве необходимо построить национальный пантеон.