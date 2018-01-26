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    Культура

    Вятрович недоволен популярностью Высоцкого в Facebook

    (обновлено: )30107
    Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что юбилей поэта Василия Стуса привлек меньше внимания пользователей соцсети.
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович высказался об отношении пользователей социальной сети Facebook к 80-летию со дня рождения актера и автора песен Владимира Высоцкого. 

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    "Деколонизация? В украинском сегменте Фейсбука 80-летие российского барда и повесы вспоминали значительно больше, чем такой же юбилей украинского поэта и борца за свободу", — написал Вятрович на своей странице.

    Facebook Владимира Вятровича
    Владимир Вятрович о юбилее Владимира Высоцкого

    Позже он уточнил, что имеет в виду украинского поэта и диссидента Василия Стуса, которому 80 лет исполнилось бы 6 января. 

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    Напомним, 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. 

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