Вятрович недоволен популярностью Высоцкого в Facebook

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович высказался об отношении пользователей социальной сети Facebook к 80-летию со дня рождения актера и автора песен Владимира Высоцкого.

Читайте также: …а вот, если бы… Высоцкому – 80

"Деколонизация? В украинском сегменте Фейсбука 80-летие российского барда и повесы вспоминали значительно больше, чем такой же юбилей украинского поэта и борца за свободу", — написал Вятрович на своей странице.

Facebook Владимира Вятровича Владимир Вятрович о юбилее Владимира Высоцкого

Позже он уточнил, что имеет в виду украинского поэта и диссидента Василия Стуса, которому 80 лет исполнилось бы 6 января.

Смотрите также: Человек-эпоха. 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого

Напомним, 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет.