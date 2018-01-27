наверх
27.01.201823:47
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Закон против бандеровской идеологии. МИД Польши ответил на заявление Киева

    Тема:

    Украина - Польша: мосты почти сожжены (343)

    (обновлено: )1654251
    В заявлении МИД Польши говорится, что законопроект об ответственности за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии относится только к лицам, которые "публично и вопреки фактам отрицают наличие вышеуказанных преступлений".
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Польский закон об ответственности за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии относится только к тем, кто публично отрицает эти события, а не к исследователям, говорится в заявлении МИД Польши, распространенном в субботу.

    Сейм Польши в пятницу принял пакет поправок в закон об Институте национальной памяти, которые в числе прочего вводят уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии. Согласно закону, тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления, "подлежит штрафу либо наказанию в виде лишения свободы на срок до 3 лет". В ответ на это МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу принятого закона и ждет от Сената Польши, который должен в свою очередь рассмотреть закон, политической мудрости.

    Нацизм в Польше
    Superwizjer TVN/Скриншот
    Нацизм в Польше крепнет. Украинцам готовиться к погромам?

    "В связи с заявлением МИД Украины по поводу принятия 26 января 2018 года Сеймом Польши закона "о внесении изменений в закон об ИНП … "законотворческий процесс вышеуказанного правового акта не был завершен", — говорится в заявлении.

    "Намерением инициаторов закона является противодействие отрицанию или снижению ответственности виновных в преступлениях, совершенных образованиями коллаборационистов", — пояснили в МИД.

    В заявлении отмечается, что законопроект относится только к лицам, которые "публично и вопреки фактам отрицают наличие вышеуказанных преступлений". В МИД подчеркнули, что научная и художественная деятельность "не представляет собой преступления по смыслу данного закона". "Польская сторона подтверждает свою готовность строить отношения стратегического партнерства с Украиной. Однако, как мы неоднократно подчеркивали, это партнерство должно быть основано на правде", — заключили в польском внешнеполитическом ведомстве.

    Читайте также: Новый виток конфликта между Польшей и Украиной

    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает