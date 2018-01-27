Погребинский: лидерам Майдана уже можно начинать беспокоиться

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Бывшие лидеры Майдана, занявшие в результате высокие государственные должности, в ходе допросов в качестве свидетелей по делу Януковича вынуждены под присягой сообщать немало интересного. Если вести процесс по-честному, то они и должны занять места на скамье подсудимых, считает политолог Михаил Погребинский.

Оболонский районный суд Киева в среду, 24 января, продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. В качестве свидетелей были допрошены, в частности, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий и экс-глава правительства АР Крым Анатолий Могилев.

Ранее уже были допрошены экс-премьер Украины Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, посол Украины в Польше Андрей Дещица, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Яценюк, в частности, показал, что украинским военным в Крыму весной 2014 года было дано четкое указание применять оружие при защите военных баз и кораблей, не сдавать военные объекты. В свою очередь, Дещица сообщил, что лидеры Майдана сознательно решили не воевать за Крым, чтобы не вводить военное положение (это помешало бы проведению парламентских и президентских выборов).

Анатолий Могилев показал, что история о двух сожженных активистами автобусах крымчан под Корсунь-Шевченковским — вовсе не "фейк российской пропаганды" (как утверждали ранее некоторые политики)…

"Автобусы были сожжены, люди рассеяны", — сказал экс-глава крымского правительства, добавив, что "это во многом сыграло на моральном состоянии крымчан".

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В связи со всеми этими откровениями некоторые эксперты и политики высказывают предположения, что — вольно или невольно — в ходе суда над Януковичем собирается доказательная база для совсем другого суда.

"Я предполагаю, что доказательная база для другого суда готовится независимо от этого судебного процесса, который сейчас происходит. Но действительно, целый ряд откровений, которые мы услышали, они фактически дискредитируют нынешнюю власть", — сказал Погребинский, комментируя ход судебного процесса для РИА Новости Украина.

Он отметил, что пока сложно предполагать, чем процесс закончится, но отметил: "раз уж затеяли этот суд, то приходится, по крайней мере, для глаз и ушей западных наблюдателей, которые, конечно, и к этому проявляют интерес — приходится хоть как-то изображать приверженность принципам верховенства права и так далее".

"Люди (свидетели — Ред.) что-то говорят. Врать им как бы опасно, поскольку они говорят под присягой. И лжесвидетельствовать им тоже не хочется. Поэтому у них появляются сообщения, которых раньше не было", — сказал политолог.

Относительно показаний, касающихся событий на Майдане, Погребинский добавил, что он вполне отдаёт себе отчёт в том, что многие доказательства безвозвратно утеряны — например, давно спилены деревья с застрявшими в них пулями.

"Но, в то же время, есть много других фактов, которые всплывают сейчас, во время допроса свидетелей", — отметил политолог.

По его словам, судебный процесс и звучащие в зале суда показания "становятся дамокловым мечом для нынешней украинской власти".

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"Довести дело до приговоров… Это фактически означает, если честно это делать, посадить на скамью подсудимых участников и лидеров Майдана", — сказал Погребинский.

Поэтому, добавил он, можно в определенном смысле согласиться с экс-депутатом Тарасом Чорноволом, который в эфире одного из телеканалов заявил, что суд над Януковичем превращается в суд над Майданом.

Погребинский при этом отметил, что давно знает Тараса Чорновола и, в общем, всегда относился к нему с симпатией — "как бы передавая ту симпатию, которую испытывал к его отцу (Вячеславу Чорноволу — Ред.)". Однако, мягко говоря, не одобряет (излагаем своими словами — Ред.) теперешнюю "службу" экс-нардепа.

"Не знаю, что можно еще сказать по этому поводу… Но, получается, что у них (лидеров Майдана — Ред.) действительно есть основания для беспокойства", — резюмировал Погребинский.

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Напомним, по словам прокурора Руслана Кравченко, который представляет государственное обвинение в процессе, по делу еще предстоит допросить ряд свидетелей, в том числе президента Украины Петра Порошенко и экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.