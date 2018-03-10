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    Игорь Исаев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда
    Польская власть бездействием активизирует антиукраинские настроения - Исаев
    02:32 03.12.2016
    533Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Главный редактор портала об украинцах в Польше Игорь Исаев в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что на встрече президенты Украины и Польши обошли стороной главные проблемы.
    Флаги Украины и Польши
    Исаев: Украина и Польша нащупали путь к примирению
    11:15 02.09.2016
    374Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Главный редактор портала украинцев в Польше Игорь Исаев в эфире "ГС" заявил, что для поляков вопросы исторической справедливости стоят очень остро, поэтому предложение Андрея Парубия будет способствовать продолжению диалога между странами.
    Акция в честь годовщины Волынской резни в Варшаве
    Сейм Польши лишь признал Волынскую трагедию геноцидом. Обсуждение экспертов
    12:04 23.07.2016
    2219Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Главный редактор Портала украинцев в Польше Игорь Исаев и политолог-международник Олег Волошин прокомментировали резолюцию польского Сейма, по которой 11 июля признано Национальным днем памяти жертв геноцида.
    Флаги НАТО, Польши и Украины (слева направо) на саммите НАТО в Варшаве
    Саммит НАТО и разговоры об Украине – репортаж
    15:41 10.07.2016
    1136АТО: в предчувствии военного положения.
    Главный редактор Портала украинцев в Польше Игорь Исаев в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что на саммите был подписан договор о поставках вооружения в Украину со стороны Польши, а Альянс планирует оказать и финансовую помощь.
    Президент США Барак Обама и президент Польши Анжей Дуда
    Саммит НАТО. Военное присутствие в Восточной Европе и фактор России
    14:14 09.07.2016
    764АТО: в предчувствии военного положения.
    Главный редактор портала украинцев в Польше Игорь Исаев в эфире радиостанции Голос Столицы подробно рассказал об организации саммита НАТО, а также, какие вопросы планируют рассмотреть на саммите.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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