Главный редактор портала украинцев в Польше Игорь Исаев в эфире "ГС" заявил, что для поляков вопросы исторической справедливости стоят очень остро, поэтому предложение Андрея Парубия будет способствовать продолжению диалога между странами.
Главный редактор Портала украинцев в Польше Игорь Исаев и политолог-международник Олег Волошин прокомментировали резолюцию польского Сейма, по которой 11 июля признано Национальным днем памяти жертв геноцида.
Главный редактор Портала украинцев в Польше Игорь Исаев в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что на саммите был подписан договор о поставках вооружения в Украину со стороны Польши, а Альянс планирует оказать и финансовую помощь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".