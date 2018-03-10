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Главный редактор Портала украинцев в Польше Игорь Исаев в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что на саммите был подписан договор о поставках вооружения в Украину со стороны Польши, а Альянс планирует оказать и финансовую помощь.