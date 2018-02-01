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    Розенко попытался оправдать запрет "бандеровской идеологии" в Польше

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (371)

    (обновлено: )27411
    По словам вице-премьера Украины Павла Розенко, в период политической нестабильности, пертурбаций "различные политические силы в Польше пытались использовать тему Украины ради укрепления своих позиций в правительстве или получения электоральной поддержки части общества".
    Павел Розенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что принятый Сенатом Польши закон о запрете "бандеровской идеологии" связан с предстоящими в 2019 году выборами в парламент.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Волошин об истинной природе "бандеровца" Климкина

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши минувшей ночью принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

    "Мы прекрасно понимаем, что в период политической нестабильности, пертурбаций различные политические силы в Польше пытались использовать тему Украины ради укрепления своих позиций в правительстве или получения электоральной поддержки части общества", — заявил Розенко "Пятому каналу".

    По его словам, природа политических процессов и заявлений отдельных польских политиков относительно Украины вполне понятна и связана с политикой.

    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что в январе-феврале Польшу посетит вице-премьер Павел Розенко, а сам министр рассчитывает на встречу со своим польским коллегой в конце февраля. Также ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе двусторонней встречи с президентом Польши Анджеем Дудой договорился повысить уровень комиссии по спорным историческим вопросам двух стран, комиссия будет представлена вице-премьерами.

    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

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