Розенко попытался оправдать запрет "бандеровской идеологии" в Польше

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что принятый Сенатом Польши закон о запрете "бандеровской идеологии" связан с предстоящими в 2019 году выборами в парламент.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши минувшей ночью принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Мы прекрасно понимаем, что в период политической нестабильности, пертурбаций различные политические силы в Польше пытались использовать тему Украины ради укрепления своих позиций в правительстве или получения электоральной поддержки части общества", — заявил Розенко "Пятому каналу".

По его словам, природа политических процессов и заявлений отдельных польских политиков относительно Украины вполне понятна и связана с политикой.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что в январе-феврале Польшу посетит вице-премьер Павел Розенко, а сам министр рассчитывает на встречу со своим польским коллегой в конце февраля. Также ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе двусторонней встречи с президентом Польши Анджеем Дудой договорился повысить уровень комиссии по спорным историческим вопросам двух стран, комиссия будет представлена вице-премьерами.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.