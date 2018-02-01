Парубий созывает Раду из-за запрета "бандеровской идеологии" в Польше - депутат

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий намерен провести внеочередное заседание парламента в связи с принятием в Польше закона о запрете "бандеровской идеологии", сообщила народный депутат Оксана Юринец, которая является членом депутатской группы ВР по межпарламентским связям с Республикой Польша.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада для работы в сессионном зале соберется 6 февраля. На 5 февраля намечено заседание согласительного совета ВР.

"Я знаю, что есть инициатива главы парламента Андрей Парубия. И я думаю, что в часа четыре, мы сможем иметь больше информации о том, как мы будем более слаженно действовать… По поводу встречи — я думаю, насколько возможно председателю ВР собрать то количество депутатов, присутствующих… я знаю, что одна часть поехала на восток, а другая часть на округах. Мгновенно собрать всех всех (не получится — ред.) — это большая страна, а реакция и принятии решений нужно уже сейчас", — сказал Юринец в комментарии УНН.

Ранее партия "Народный фронт" уже призвала президента Польши Анджея Дуду не подписывать поправки к закону об Институте национальной памяти, которые предполагают запрет "бандеровской идеологии" и были одобрены польским Сенатом.

Принятый в Польше закон вводит уголовную ответственность за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.