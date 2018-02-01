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    Климкин обрушился с критикой на закон о запрете "бандеровской идеологии"

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    Украина - Польша: Бандера раздора (368)

    (обновлено: )40328
    По словам Павла Климкина, Киев разделяет озабоченность международных партнеров польским законом об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание "Волынской резни" и за утверждения о пособничестве поляков нацистам.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что принятый в Польше закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов не направлен на установление исторической правды, но провоцирует "ответную реакцию".

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Волошин об истинной природе "бандеровца" Климкина

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши минувшей ночью принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание "Волынской резни" и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Еще на этапе обсуждения законопроекта националистическая партия "Свобода" потребовала от Порошенко публично его осудить и уволить Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".

    "Решение польского парламента направлено не на дискуссию относительно исторической правды, а построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" ужесточает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", — написал министр в Twitter.

    По словам Климкина, Киев разделяет озабоченность международных партнеров данным законом. "Готовы к объективному диалогу и совместно изучать факты, а не мифы", — написал глава МИД.

    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти.

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