Бандера вне польского закона. В Раде обратились к Дуде

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Парламентская партия "Народный фронт" призвала президента Польши не подписывать поправки к закону об Институте национальной памяти, которые предполагают запрет "бандеровской идеологии" и были одобрены польским Сенатом.

"Указываем на то, что такие решения создают атмосферу напряжения и запугивания в отношении почти миллиона украинцев, которые сегодня живут и работают в Польше. Знаем из истории, что сомнительные идеологические обвинения легко превратить в обвинение национальные… Действия, которые ведут к разжиганию национальной вражды и нарушению прав украинцев в Польше, требуют общей и категорической реакции европейских институтов. Призываем президента Анджея Дуду не одобрять принятый закон, чтобы предотвратить его драматические последствия", — говорится в заявлении на сайте партии в четверг.

Партия отмечает, что такое решение польских парламентариев уже вызвало справедливое возражение американских и израильских партнеров.

"Видим опасные и тревожные симптомы политического эгоизма и расчета накануне нынешних местных выборов в Польше. Такие решения не позволяют поверить в искренность призывов о продолжении исторического диалога и развитии отношений на основе правды", — считает партия.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату", а народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий счел, что Варшава "еще больше изолирует себя" в международной политике. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым принятый Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призывал Варшаву к диалогу, подчеркнув, что "историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов".