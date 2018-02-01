ОБСЕ призвала Дуду ветировать закон о запрете "бандеровской идеологии"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен польским законом об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны как ограничивающим свободу выражения и надеется, что он не будет одобрен президентом страны.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.

Дезир заявил, что всерьёз обеспокоен законом, который объявляет противозаконными высказывания об исторических событиях.

"Закон необходимо отклонить как несоразмерное ограничение свободы выражения. Высказывания можно объявить вне закона только в случае, если они подстрекают к насилию или дискриминации", — заявил Дезир, заявление которого распространила пресс-служба организации.

"Я надеюсь, что президент наложит вето на этот закон ради защиты свободы выражения", — добавил представитель ОБСЕ.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату", а народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий счел, что Варшава "еще больше изолирует себя" в международной политике. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым принятый Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призвал Варшаву к диалогу, подчеркнув, что "историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов".