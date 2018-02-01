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    Правительство Польши объяснит закон о запрете "бандеровской идеологии"

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (368)

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    По словам спикера Сената Польши Станислава Карчевского, в своем заявлении правительство "еще точнее расскажет, какое значение, кого касается, чего мы ожидаем от этого закона".
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Правительство Польши 1 февраля объяснит суть принятых изменений закона об Институте национальной памяти. Об этом заявил спикер Сената Польши Станислав Карчевский, передает Onet.pl

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
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    "Эта буря удивила нас, всех очень удивила. И в данный момент мы хотим идти к спокойному, сбалансированному, углубленному диалогу. Я на это рассчитываю — и я даже уверен — мы начнем работать с сегодняшнего дня", — сказал Карчевский.

    Он заявил, что в своем заявлении правительство "еще точнее расскажет, какое значение, кого касается, чего мы ожидаем от этого закона".

    "Мы должны вести диалог, мы должны объяснить это друг другу", — сказал Карчевский, добавив, что это диалог "со всеми сомневающимися".

    Ранее Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание "Волынской резни" и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Еще на этапе обсуждения законопроекта националистическая партия "Свобода" потребовала от Порошенко публично его осудить и уволить Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".

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