Сенат Польши принял закон о запрете "бандеровской идеологии"

КИЕВ, 1 фев – РИА Новости Украина. Верхняя палата парламента (сенат) Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии "украинских националистов", отрицание "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Как передает корреспондент РИА Новости, польские сенаторы большинством голосов приняли пакет поправок в закон об Институте национальной памяти. За проголосовали 57 сенаторов, 23 высказались против и двое воздержались. Несмотря на длительное обсуждение, закон был принят сенатом без поправок — в том виде, в котором документ поступил из сейма (нижняя палата).

В соответствии с этим документом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду т.н. "бандеровской идеологии" и отрицание "Волынской резни".

Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления.

Еще на этапе обсуждения законопроекта партия "ВО "Свобода" потребовала от президента Украины Петра Порошенко публично его осудить и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".

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В свою очередь руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду.

Израильский же мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.

"Яд ва-Шем" … выступает против нового закона, принятого польским парламентом, который чреват сокрытием исторических истин о содействии, которое получали немцы от польского населения во время Холокоста", — сказано в заявлении центра.

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В ответ на позицию Израиля польские националисты хотели устроить манифестацию возле посольства этой страны в Варшаве. Городской совет польской столицы дал разрешение на проведение этого мероприятия, но воевода мазовецкий, руководствуясь соображениями безопасности, но, не имея полномочий запретить манифестацию, запретил передвижение людей по прилегающим к дипмиссии улицам до 5 февраля.

Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.