Бандера под запретом. Вятрович призвал Раду обратиться к Польше

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призывает Верховную Раду обратиться к польским коллегам с заявлением о недопустимости принятия поправок, запрещающих "бандеровскую идеологию".

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"Польский сенат сегодня рассмотрит закон о "бандеризации". Считаю, что украинский парламент должен обратиться к польским коллегам (с заявлением) о недопустимости его принятия", — написал Вятрович в Facebook в среду.

Владимир Вятрович/Facebook, 31 января 2018

Сейм Польши в пятницу принял пакет поправок в закон об Институте национальной памяти, которые в числе прочего вводят уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду "бандеровской идеологии". Согласно закону, тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления, "подлежит штрафу либо наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет". МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу принятого закона и ждет от Сената Польши, который должен в свою очередь рассмотреть закон, политической мудрости.