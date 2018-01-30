Митингующие во Львовской области заблокировали дорогу на границе с Польшей

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Несколько десятков протестующих заблокировали дорогу на пункте пропуска "Рава-Русская" во Львовской области, сообщает пресс-центр областного управления Государственной фискальной службы.

"Около 18.30, группа лиц (около 80) начала блокировку дороги к пункту пропуска "Рава-Русская". Претензий к работе таможни от митингующих нет. Также во время общения блокировщиков с одним из руководителей таможенного поста ни устных, ни письменных обращений не поступало", — говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

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В то же время депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич заявил, что митингующие якобы недовольны работой таможни.

"Заблокирована дорога людьми (люди постоянно ходят по пешеходному переходу) ПП "Рава-Русская", перед пропускным пунктом. Люди говорят, что им не нравится работа таможни, потому что они долго стоят, поэтому вышли и перекрыли дорогу", — написал он в соцсети.

Патрульная полиция сообщает, что в акции протеста принимают участие около 30-40 человек, которые ходят по пешеходному переходу. По словам правоохранителей, акция проходит мирно, отмечает Zaxid.net.

Facebook Igor Zinkevych Блокирование автодороги на ПП "Рава-Русская" во Львовской области

Напомним, в начале января сразу на нескольких пунктах пропуска с Польшей было заблокировано движение. Акции протеста организовали представители т.н. "челночного бизнеса", выступающие против внесения изменений в налоговый кодекс.

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Изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что без пошлины в Украину можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 150 евро (в аэропортах — до тысячи евро) и весом до 50 килограммов. Однако эти нормы будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.