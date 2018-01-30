В Польше украинских работников назвали залогом роста экономики страны

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Рабочая сила из Украины крайне необходима для обеспечения и сохранения экономического роста в Польше. Об этом заявил председатель правления Национального банка Польши Адам Глапинский в интервью Dziennik Gazeta Prawna, передает Deutsche Welle.

Глапинский подчеркнул, что для него одним из важнейших вопросов является то, способна ли Польша создать достаточно условий для привлечения рабочей силы из соседних Украины и Белоруссии.

Руководитель польского Нацбанка опасается, что визовая либерализация для Украины со стороны ЕС может привести к тому, что все меньше украинских трудовых мигрантов будут выбирать именно Польшу страной, в которой они хотели бы работать.

Сейчас на польском рынке труда занято от 1 до 1,5 млн украинских граждан, из которых немало работают нелегально без соответствующих разрешений. По оценкам польского Союза предпринимателей и работодателей, которые проводились два года назад, Польша требует минимум 5 млндополнительных работников для обеспечения стабильного экономического роста.

Напомним, в декабре польские пограничники сообщили, что с июня 1,7 миллиона украинцев въехали по загранпаспортам в страну, из них почти 600 тысяч — без виз.