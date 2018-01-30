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    В Польше украинских работников назвали залогом роста экономики страны

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    Глава Национального банка Польши заявил, что для него одним из важнейших вопросов является то, способна ли Варшава создать достаточно условий для привлечения рабочей силы из соседних Украины и Белоруссии.
    Введение безвизового режима Украины с ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Рабочая сила из Украины крайне необходима для обеспечения и сохранения экономического роста в Польше. Об этом заявил председатель правления Национального банка Польши Адам Глапинский в интервью Dziennik Gazeta Prawna, передает Deutsche Welle.

    Введение безвизового режима Украины с ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На работу в Польшу. Что важно знать?

    Глапинский подчеркнул, что для него одним из важнейших вопросов является то, способна ли Польша создать достаточно условий для привлечения рабочей силы из соседних Украины и Белоруссии.

    Руководитель польского Нацбанка опасается, что визовая либерализация для Украины со стороны ЕС может привести к тому, что все меньше украинских трудовых мигрантов будут выбирать именно Польшу страной, в которой они хотели бы работать.

    Сейчас на польском рынке труда занято от 1 до 1,5 млн украинских граждан, из которых немало работают нелегально без соответствующих разрешений. По оценкам польского Союза предпринимателей и работодателей, которые проводились два года назад, Польша требует минимум 5 млндополнительных работников для обеспечения стабильного экономического роста.

    Напомним, в декабре польские пограничники сообщили, что с июня 1,7 миллиона украинцев въехали по загранпаспортам в страну, из них почти 600 тысяч — без виз.

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