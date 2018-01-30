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    Президент Польши запретил торговлю по воскресеньям

    (обновлено: )18410
    Закон содержит несколько исключений. В частности, торговать по воскресеньям позволят интернет-магазинам и торговым точкам на автозаправочных станциях.
    Президент Польши Анджей Дуда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете торговли по воскресеньям.

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    Сейм ранее принял данный закон 254 голосами против 156. Закон будет введен в действие постепенно с переходным периодом — с марта 2018 до января 2020 года.

    Изначально предполагалось, что реализация закона начнется еще с 1 января текущего года, но в итоге переходный период перед окончательным запретом торговли по воскресеньям стартует в марте 2018 года.

    С марта магазины могут работать только в первое и последнее воскресенье месяца. В 2019 году магазины будут открыты только в последнее воскресенье месяца, а с 2020 года вступит в силу полный запрет.

    Закон содержит несколько исключений. В частности, торговать по воскресеньям позволят интернет-магазинам и торговым точкам на автозаправочных станциях.

    За нарушение этого закона грозит наказание в виде штрафа или ограничения свободы.

    Подписывая закон, Дуда заявил, что запрет торговли в воскресенье положительно скажется на польских семьях.

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    "Для всех, кто работает в воскресенье, это не день, который можно провести со своими семьями", — сказал он. Польский президент рассказал, что недавно делал с женой покупки в магазине, и кассир спросила, подпишет ли он закон о запрете торговли в воскресенье, а услышав утвердительный ответ очень его благодарила.

    Дуда отметил, что нововведение не должно стать потрясением для поляков, так как предполагает переходный период, а также исключения из норм закона некоторых видов торговых объектов и отраслей.

    Противники закона считают, что он отразится, в первую очередь, на магазинах, которые находятся в приграничных районах в восточной Польше. Так, только жители Белоруссии оставляют в польских магазинах более 100 миллионов евро.

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