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    Сенат Польши

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
    Граждан Польши за рубежом призвали следить за "антипольскими заявлениями"
    03:33 16.02.2018
    185Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Письмо, в котором сформулирован призыв к реагированию на антипольские заявления, разослал по мировым консульствах маршал Сената Станислав Качевський.
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Правительство Польши объяснит закон о запрете "бандеровской идеологии"
    15:15 01.02.2018
    256Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам спикера Сената Польши Станислава Карчевского, в своем заявлении правительство "еще точнее расскажет, какое значение, кого касается, чего мы ожидаем от этого закона".
    Флаги Украины и Польши
    Сенат Польши принял закон о запрете "бандеровской идеологии"
    03:35 01.02.2018
    832Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В соответствии с законом, наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти". Также документ запрещает пропаганду т.н. "бандеровской идеологии" и отрицание "Волынской резни".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
    Граждан Польши за рубежом призвали следить за "антипольскими заявлениями"
    03:33 16.02.2018
    185
    Письмо, в котором сформулирован призыв к реагированию на антипольские заявления, разослал по мировым консульствах маршал Сената Станислав Качевський.
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