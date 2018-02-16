Граждан Польши за рубежом призвали следить за "антипольскими заявлениями"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Официальная Варшава призывает граждан, находящихся за рубежом, сообщать о любых антипольских заявлениях. Соответствующее письмо разослал по мировым консульствах маршал Сената Станислав Качевський, сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание NDR.

"Пожалуйста, документируйте все антипольские заявления, представления и мысли, которые вредят нам и реагируйте на них. Пусть наши посольства, консульства и почетные консульства будут проинформированы о клевете, которая влияет на репутацию Польши", — говорится в письме.

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Основанием для такого шага стал скандальный закон об институте национальной памяти Польши.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 6 февраля, приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".