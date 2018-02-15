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    Польша собирается построить газопровод в противовес "Северному потоку-2"

    (обновлено: )52102
    Польская партия "Право и справедливость" решила возродить проект Baltic Pipe и подключиться через него к норвежской газовой сети. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG на 15 лет зарезервировала мощности газопровода на сумму более $2 млрд.
    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Польское руководство всерьез намерено осуществить проект собственного балтийского газопровода Baltic Pipe — в пику "Северному потоку-2", сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    Нам нужен газ, откройте шпроты. Балтия и "Северный поток-2"

    Польская партия "Право и справедливость" решила возродить проект Baltic Pipe и подключиться через него к норвежской газовой сети. По данным пресс-релизов, еще в конце прошлого года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG на 15 лет зарезервировала мощности газопровода на сумму более двух миллиардов долларов. Предполагается, что польский проект с ежегодной пропускной способностью 10 миллиардов кубометров в год начнет свою работу в 2022 году.

    Окончательное решение по данному проекту будет принято в 2018 году.

    Польша активно выступает против строительства российского "Северного потока-2". Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал руководство США распространить американские санкции на реализацию данного проекта. Кроме того, он заявил, что европейские компании, участвующие в строительстве газопровода, необходимо оштрафовать.

    "Северный поток-2" — проект стоимостью 9,5 миллиарда евро, предполагающий строительство двух ниток трубопровода через Балтийское море от побережья России до Германии. Общая мощность магистрали составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".

    Против строительства "Северного потока-2" выступают Украина, Польша, США и ряд других стран.

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