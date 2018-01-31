Германия разрешила строительство "Северного потока - 2" в своих водах

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Оператор проекта "Северный поток — 2" получил разрешение на строительство газопровода в немецких территориальных водах, говорится в сообщении на сайте компании Nord Stream 2 AG.

Также была одобрена прокладка сухопутной части газопровода в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

"Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности", — отметили в компании.

Менеджер Nord Stream 2 Йенс Ланге назвал это событие "важным этапом в комплексном процессе одобрения проекта".

В 2017 году горное ведомство Штральзунда утвердило работы в районе немецкого континентального шельфа (аналог исключительной экономической зоны). Разрешение на строительство также должно выдать Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии. Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику. Nord Stream 2 выполнила все требования и ожидает одобрения заявки.