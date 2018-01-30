Начало строительства "Северного потока-2" ожидается летом 2018 года

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Компания-оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG ожидает получения разрешений на реализацию строительства газопровода в феврале, при этом старт самих строительных работ ожидается летом, сообщил финдиректор компании Пол Коркоран.

"Nord Stream 2 сейчас находится в процессе получения разрешений, и мы ожидаем получить разрешения в следующем месяце", — сказал Коркоран в ходе выступления на Европейской газовой конференции.

"Реализация проекта идет по графику… все наши контракты готовы для того, чтобы строительство началось позже летом, после того, как мы получим разрешения в следующем месяце", — добавил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 28 января заявил, что целью газотранспортного проекта "Северный поток-2" является раскол Европы. "Северный поток-2 является экзаменом на единство Европы. И это не касается энергетической безопасности и экономики. Его цель — разделить Европу", — уверен глава государства.