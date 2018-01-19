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    Экономика

    "Зловещий" Северный поток-2. "Нафтогаз" сказал готовиться к худшему

    (обновлено: )2404332
    Как отметили в компании, "полагаться на сознательные круги в ЕС и США мы не можем - никаких гарантий, что им удастся заблокировать строительство зловещего для Украины газопровода".
    Газовая компрессорная станция
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. 

    Северный поток - 2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Битва за "Северный поток-2". По ГТС звонит колокол
    В "Нафтогазе" заявли, что гарантий блокировки строительства "Северного потока-2" нет и Украина должна готовиться к худшему сценарию. 

    Так компания прокомментировала публикацию британского эксперта Алана Райли, который назвал негативные последствия  "Северного потока-2" для Украины. 

    "К сожалению, в завершении проекта материально заинтересованы компании из Германии, развитого и влиятельного члена ЕС", — отметили в "Нафтогазе". 

    "Полагаться на сознательные круги в ЕС и США мы не можем — никаких гарантий, что им удастся заблокировать строительство зловещего для Украины газопровода", — сокрушаются в "Нафтогазе".

    "Друзья нашей страны, которые считают так же, уже советуют готовиться к худшему сценарию развития событий", — подчеркнули в компании.

    Ранее сообщалось, что Германия не видит необходимости в поправках Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают будущую работу создаваемого газопровода "Северный поток-2".

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