"Зловещий" Северный поток-2. "Нафтогаз" сказал готовиться к худшему

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина.

В "Нафтогазе" заявли, что гарантий блокировки строительства "Северного потока-2" нет и Украина должна готовиться к худшему сценарию.

Так компания прокомментировала публикацию британского эксперта Алана Райли, который назвал негативные последствия "Северного потока-2" для Украины.

"К сожалению, в завершении проекта материально заинтересованы компании из Германии, развитого и влиятельного члена ЕС", — отметили в "Нафтогазе".

"Полагаться на сознательные круги в ЕС и США мы не можем — никаких гарантий, что им удастся заблокировать строительство зловещего для Украины газопровода", — сокрушаются в "Нафтогазе".

"Друзья нашей страны, которые считают так же, уже советуют готовиться к худшему сценарию развития событий", — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что Германия не видит необходимости в поправках Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают будущую работу создаваемого газопровода "Северный поток-2".