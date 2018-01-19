"Зловещий" Северный поток-2. "Нафтогаз" сказал готовиться к худшему

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина.
Так компания прокомментировала публикацию британского эксперта Алана Райли, который назвал негативные последствия "Северного потока-2" для Украины.
"К сожалению, в завершении проекта материально заинтересованы компании из Германии, развитого и влиятельного члена ЕС", — отметили в "Нафтогазе".
"Полагаться на сознательные круги в ЕС и США мы не можем — никаких гарантий, что им удастся заблокировать строительство зловещего для Украины газопровода", — сокрушаются в "Нафтогазе".
"Друзья нашей страны, которые считают так же, уже советуют готовиться к худшему сценарию развития событий", — подчеркнули в компании.
Ранее сообщалось, что Германия не видит необходимости в поправках Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают будущую работу создаваемого газопровода "Северный поток-2".